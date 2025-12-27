Unter den renommiertesten italienischen Rotweinregionen nimmt Montalcino im Herzen der Toskana einen festen Platz ein. Hier erreicht die Rebsorte Sangiovese ihre höchste Ausdruckskraft und bringt kraftvolle, zugleich elegante Weine von grosser Strahlkraft hervor.

Darum gehts Brunello di Montalcino: Begehrter Rotwein aus der Toskana mit Kraft und Reifepotenzial

Strenge DOCG-Vorschriften: Mindestens vier Jahre Reifung, davon zwei im Holzfass

Anbaugebiet umfasst rund 2100 Hektar mit unterschiedlichen Höhenlagen und Bodentypen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Das malerische Städtchen Montalcino in der Toskana, eingebettet in die sanften Hügel des Val d'Orcia, wäre auch ohne Weinbezug eine Reise wert. Dennoch lässt ein bestimmter Wein jährlich Tausende Weinfans dorthin pilgern. In der Region um Montalcino entsteht nämlich sortenreiner Sangiovese, lokal Brunello genannt, der durch Kraft, Tiefgang und Reifepotenzial besticht.

Die Geschichte der Region ist eng mit der Familie Biondi Santi verbunden, die 1865 erstmals einen Brunello abfüllte und den Wein über Jahrzehnte nahezu allein prägte. Ab den 1970er-Jahren setzte ein starkes Wachstum ein, unter anderem durch das Engagement des Weinguts Banfi, das den Brunello erfolgreich auf den internationalen Märkten positionierte. Heute umfasst das Anbaugebiet rund 2100 Hektar, verteilt auf unterschiedlichste Höhenlagen und Bodentypen.

Bodenvielfalt und strenge Vorschriften

Klimatisch profitiert Montalcino von warmen, trockenen Bedingungen, geschützt durch den Monte Amiata, sowie von kühlenden Nachtwinden aus Richtung Mittelmeer. Galestroreiche Böden im Norden bringen elegante, aromatische Weine hervor, während tonhaltige Lagen im Süden für kraftvolle, körperreiche Brunelli stehen. Manche Weingüter kombinieren Trauben aus verschiedenen Zonen, um Komplexität und Balance zu erzielen.

Die strikten DOCG-Vorschriften sind kostenintensiv. Brunello darf frühestens vier Jahre nach der Ernte auf den Markt kommen und muss mindestens zwei Jahre im Holz reifen, Riserva sogar fünf Jahre. Diese lange Reifezeit verleiht den Weinen Struktur, Tiefe und jene typischen Aromen von Sauerkirsche, Kräutern und feinen Reifetönen, die Brunello di Montalcino so unverwechselbar machen.

Eine Reise nach Montalcino lohnt sich besonders im Frühling und im Herbst. Im Mai zeigt sich die Landschaft frisch und grün, herrlich für Degustationen und Ausflüge. Der Herbst rund um Oktober verbindet milde Temperaturen mit der besonderen Stimmung der Lesezeit. Im Hochsommer kann es sehr heiss werden, während der Winter ruhig, aber für Weinliebhaber ebenfalls reizvoll ist.