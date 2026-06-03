Wenn deutschsprachige Südtiroler nach Verona fahren, sagen sie: Wir gehen nach Italien. Das tönt paradox, denn Südtirol ist Italien, wenn auch eine autonome Region. Und doch ist hier vieles anders als südlich der Salurner Klause, auch was den Weinbau betrifft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weiss statt rot: Südtirol profiliert sich mit Weisswein

Damit sind die Hersteller im globalen Weinmarkt im Vorteil

Genossenschaften produzieren Preiswertes

Stefan Keller Redaktor Wein

Die Südtiroler nehmen für sich in Anspruch, alles in allem die besten Weissweine Italiens zu keltern. Wie kommt das bloss? Nun, vieles, was in den 1980er-Jahren seinen Anfang nahm, hat sich seit der Jahrtausendwende beschleunigt und aus dem Rotwein- ist ein Weissweinland geworden.

Heute dominiert nicht mehr die rote Sorte Vernatsch. Am häufigsten angebaut werden Pinot grigio und Chardonnay, und Gewürztraminer und Weissburgunder sind den beiden auf den Fersen. Zwei Drittel der Produktion von 40 Millionen Flaschen entfallen mittlerweile auf Weisswein.

Das Land der Genossenschaften

70 Prozent der Produktion werden von Genossenschaften produziert, sie zählen zu den Tüchtigsten im Land und verstehen es auch dank technischem und önologischem Know-how, aus weltweit beliebten Traubensorten glockenklare Weine mit einem formidablen Preis-Wert-Verhältnis zu keltern.

Und sie sind auch ehrgeizig genug, um qualitativ auszureizen, was möglich ist. Dies alles findet auch in der Nachbarschaft Anklang: Rund 10 Millionen Flaschen Südtiroler Weissweine werden in Italien getrunken, doppelt so viel wie auf dem Heimmarkt.

Für die Zukunft gerüstet

Mit dem vollzogenen Strukturwandel sind die Südtiroler gut aufgestellt, ist Weisswein doch weltweit im Aufschwung. Hier hat der Weinbau die Möglichkeit, in die Höhe auszuweichen, wenn es immer wärmer wird. Mehrere Betriebe produzieren bereits ansehnliche Mengen auf 1000 Meter über Meer, und Gipfelstürmer sehen dabei noch keine Grenzen.

Neuer Film zum Südtiroler Wein

Die Geschichte eines Aufbruchs heisst ein 50-minütiger Dokumentarfilm, der eben veröffentlicht wurde, er ist in der Mediathek von Rai Südtirol einsehbar. Persönlichkeiten, die für den Wandel in den vergangenen Jahrzehnten mitverantwortlich waren, kommen zu Wort. Der informative und stimmungsvolle Film macht deutlich, wo Südtirol heute steht.