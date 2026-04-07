Scherben bringen Glück. Oder auch nicht. Doch es gibt ein paar Tricks, um die Lebensdauer edler Weingläser signifikant zu verlängern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nur robuste, eher günstige Weingläser gehören in die Abwaschmaschine

Richtiges Einräumen schützt vor Glasbruch

Auch von Hand gewaschene und abgetrocknete Gläser können zu Bruch gehen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Du kennst das sicher: Der Abend war anregend, das Essen gelungen und auch dem Wein hast du und deine Freunde redlich zugesprochen. Nun sind die Gäste gegangen und du selbst zufrieden, aber rechtschaffen müde. Bevor du ins Bett gehst, willst du noch das Chaos in der Küche beseitigen, nicht dass dir der Anblick von dreckigem Geschirr am nächsten Morgen die Laune verdirbt.

So weit, so gut. Wenn da nur nicht die langstieligen Weingläser wären. Günstigere und robustere Modelle gibt man in die Abwaschmaschine. Wer jedoch kostspieligere Kelche sein Eigen nennt, sollte vorsichtig sein. Meistens ist unsachgemässes Einräumen Grund dafür, dass Gläser in der Spülmaschine zu Bruch gehen. Etwa weil sie zu nahe an anderen Gläsern oder Geschirrteilen stehen, weil sie kippen oder zu hoch sind für die Maschine und deshalb vom Sprüharm buchstäblich geköpft werden.

Es scherbelt, ob mit Maschine oder von Hand gewaschen

Nach derartigen Erfahrungen setzt man klugerweise auf das Abwaschen von Hand. Erst recht, wenn man an den mundgeblasenen zarten Kristallgläsern der Oma hängt. Doch auch die Handwäsche hat ihre Tücken. Das eingeseifte Glas kann einem durch die Finger flutschen und zerschellen. Hat es das Eingeseift- und Ausgespültwerden glücklich überstanden, gerät es beim Abtrocknen in noch akutere Gefahr.

Denn hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Natürlich muss man das Glas festhalten, wenn man es mit einem feinen Leinen-, Baumwoll- oder Mikrofasertuch abtrocknen will. Aber nicht zu kräftig bitte. Und vor allem nicht am Kelch und am Fuss gleichzeitig, denn das steigert das Risiko, dass der feine Stiel bricht, und zwar massiv.

Und noch ein persönlicher Tipp

Den Streit über das perfekte Abtrockentuch überlassen wir gerne anderen. Unser persönlicher Tipp für bruchfreies Reinigen von langstieligen Kristallgläsern ist simpel: Spüle die Gläser beim Aufräumen der Küche nur mit lauwarmem Wasser aus und lasse sie über Nacht stehen. Am nächsten Morgen dann – ausgeschlafen und vollkommen nüchtern – kannst du den Abend wunderbar Revue passieren lassen – und dabei sorgsam deine Gläser reinigen, bis sie um die Wette glänzen.