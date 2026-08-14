Wenn die Sonne langsam tiefer sinkt und der Alltag Pause macht, beginnt die Zeit für prickelnde Genussmomente. Drinks auf Weinbasis bringen Feriengefühle ins Glas, sind herrlich erfrischend und schmecken nach Dolcefarniente, Leichtigkeit und Sommer pur.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Es braucht nicht immer einen Koffer und auch kein Flugticket. Manchmal reicht schon ein gut gekühltes Glas, um gedanklich ans Mittelmeer zu reisen. Der Sommer schenkt uns lange Abende, warme Sonnenstrahlen und das gute Gefühl, dass die Zeit für einen Moment etwas langsamer vergeht. Genau dann ist die Stunde der leichten, prickelnden Drinks auf Weinbasis gekommen. Sie bringen Ferienstimmung ins Glas und laden dazu ein, den Alltag für eine Weile zu vergessen.

Kaum ein Getränk verkörpert dieses Lebensgefühl so sehr wie der Spritz. Seine Wurzeln liegen in Italien, wo aus einer einfachen Idee eine echte Ikone entstanden ist. Die klassische Mischung aus Prosecco, Soda und Aperol oder Campari begeistert seit Jahrzehnten und hat längst auch die Schweiz erobert. Heute gehört ein Spritz auf der Terrasse fast ebenso selbstverständlich zum Sommer wie ein Sprung ins kühle Wasser oder ein Abend unter freiem Himmel.

Trend mit prickelnder Vielfalt

Längst bleibt es nicht mehr beim klassischen Rezept. Die Welt der Drinks auf Weinbasis ist bunter, kreativer und aromatischer geworden. Produzenten greifen den beliebten Sommerklassiker auf und interpretieren ihn mit neuen Zutaten und überraschenden Geschmacksrichtungen. Das Ergebnis sind unkomplizierte Begleiter für alle, die Frische, Leichtigkeit und Genuss miteinander verbinden möchten.

Chandon zeigt mit seinen Garden-Spritz-Varianten, wie harmonisch sich Wein, Kräuter, Zitrusfrüchte und feine Bitternoten verbinden lassen. Die verschiedenen Kompositionen bringen mediterranes Flair ins Glas und machen Lust auf den nächsten Sommertag. Ob mit Zitronen und Verveine, mit Beeren und Hibiskus oder mit Orangenschalen und feinen Gewürzen: Jede Variante erzählt ihre eigene kleine Sommergeschichte.

Weinbasierte Leichtigkeit

Auch Coop setzt mit der «VYB»-Linie auf moderne Drinks, bei denen Wein die geschmackliche Grundlage bildet. Abgeleitet aus dem englischen Wort «Vibes», zeigen sich die verschiedenen Kreationen fruchtig, lebendig und angenehm unkompliziert. Beerige Aromen sorgen für beschwingte Leichtigkeit, Zitrusnoten bringen Frische, und exotische Früchte wecken Erinnerungen an Palmen, Sandstrand und Meeresrauschen. Gerade das macht den Reiz dieser Getränke aus. Sie sind eine lockere Alternative zum klassischen Glas Wein, ohne dessen Herkunft zu verleugnen. Der Rebensaft bleibt das Herzstück und sorgt für Eleganz, feine Frucht und eine angenehme Balance. Wer also einmal Lust auf etwas Neues hat, muss dem Wein keineswegs den Rücken kehren.

Der Sommer lebt von den kleinen Momenten. Ein schattiger Platz im Garten, ein Picknick am See, ein Abend am Pool oder ein gemütlicher Apéro mit Freunden werden mit einem eisgekühlten Drink auf Weinbasis noch ein wenig genussvoller. Ein paar Eiswürfel, eine Orangenscheibe oder frische Beeren genügen oft schon, um aus einem einfachen Getränk einen kleinen Ferienmoment zu machen.

Der Beerige VYB Wild Berry Spritz, für 3.50 Franken Bereits in der Nase zeigen sich frische Waldbeeren und ein Hauch roter Früchte. Am Gaumen wirkt der Drink angenehm fruchtig, lebendig und erfrischend mit einer feinen Perlage. Gut gekühlt ist er der ideale Begleiter für laue Sommerabende. Dazu passen knusprige Grissini mit Rohschinken oder eine kleine Schale gesalzener Mandeln. VYB Wild Berry Spritz, für 3.50 Franken Bereits in der Nase zeigen sich frische Waldbeeren und ein Hauch roter Früchte. Am Gaumen wirkt der Drink angenehm fruchtig, lebendig und erfrischend mit einer feinen Perlage. Gut gekühlt ist er der ideale Begleiter für laue Sommerabende. Dazu passen knusprige Grissini mit Rohschinken oder eine kleine Schale gesalzener Mandeln. Jetzt bestellen

Der Exotische VYB Tropical Spritz, für 3.50 Franken Exotische Fruchtaromen erinnern an Ananas, Mango und einen Hauch Passionsfrucht. Die frische Art macht Lust auf den nächsten Schluck und sorgt sofort für Ferienstimmung. Am besten eisgekühlt geniessen. Als Begleitung eignen sich Crevetten, Tortilla-Chips mit Guacamole oder frische Melonenstücke. VYB Tropical Spritz, für 3.50 Franken Exotische Fruchtaromen erinnern an Ananas, Mango und einen Hauch Passionsfrucht. Die frische Art macht Lust auf den nächsten Schluck und sorgt sofort für Ferienstimmung. Am besten eisgekühlt geniessen. Als Begleitung eignen sich Crevetten, Tortilla-Chips mit Guacamole oder frische Melonenstücke. Jetzt bestellen

Der Zitrische VYB Zesty Lemon Spritz, für 3.50 Franken Zitronige Frische steht hier klar im Mittelpunkt, und sie wird von einer angenehmen Spritzigkeit begleitet. Der Drink wirkt leicht, belebend und wunderbar sommerlich. Perfekt als Apéro auf dem Balkon, auf der Terrasse oder am See. Dazu schmecken Oliven, Parmesanwürfel oder knusprige Kräcker. VYB Zesty Lemon Spritz, für 3.50 Franken Zitronige Frische steht hier klar im Mittelpunkt, und sie wird von einer angenehmen Spritzigkeit begleitet. Der Drink wirkt leicht, belebend und wunderbar sommerlich. Perfekt als Apéro auf dem Balkon, auf der Terrasse oder am See. Dazu schmecken Oliven, Parmesanwürfel oder knusprige Kräcker. Jetzt bestellen

Der Würzige Chandon Spritz Lemon & Verbena, für 19.95 Franken Feine Noten von Zitronen und Verveine verleihen diesem Spritz eine elegante und aromatische Frische. Die ausgewogene Balance zwischen Frucht und Kräutern macht ihn zu einem stilvollen Sommerdrink. Hervorragend passt dazu geräucherter Lachs auf Crostini oder ein leichter Ziegenfrischkäse. Chandon Spritz Lemon & Verbena, für 19.95 Franken Feine Noten von Zitronen und Verveine verleihen diesem Spritz eine elegante und aromatische Frische. Die ausgewogene Balance zwischen Frucht und Kräutern macht ihn zu einem stilvollen Sommerdrink. Hervorragend passt dazu geräucherter Lachs auf Crostini oder ein leichter Ziegenfrischkäse. Jetzt bestellen

Der Blumige Chandon Spritz Berries & Hibiscus, für 19.95 Franken Reife Beeren und florale Noten von Hibiskus sorgen für ein duftiges und fruchtbetontes Aromenspiel. Am Gaumen zeigt sich dieser Spritz saftig, harmonisch und herrlich erfrischend. Ein wunderbarer Begleiter für entspannte Stunden im Garten. Dazu passen Beeren mit Frischkäse, feine Taralli oder luftgetrockneter Schinken. Chandon Spritz Berries & Hibiscus, für 19.95 Franken Reife Beeren und florale Noten von Hibiskus sorgen für ein duftiges und fruchtbetontes Aromenspiel. Am Gaumen zeigt sich dieser Spritz saftig, harmonisch und herrlich erfrischend. Ein wunderbarer Begleiter für entspannte Stunden im Garten. Dazu passen Beeren mit Frischkäse, feine Taralli oder luftgetrockneter Schinken. Jetzt bestellen

Der Zartbittere Chandon Spritz Orange Peel & Spices, für 19.95 Franken Aromen von Orangenschale treffen auf feine Gewürznoten und verleihen diesem Spritz Charakter und Tiefe. Die elegante Bitternote sorgt für einen klassischen Auftritt mit modernem Twist. Gut gekühlt, entfaltet er seine ganze Raffinesse. Dazu passen geröstete Nüsse, würzige Oliven oder knusprige Focaccia. Chandon Spritz Orange Peel & Spices, für 19.95 Franken Aromen von Orangenschale treffen auf feine Gewürznoten und verleihen diesem Spritz Charakter und Tiefe. Die elegante Bitternote sorgt für einen klassischen Auftritt mit modernem Twist. Gut gekühlt, entfaltet er seine ganze Raffinesse. Dazu passen geröstete Nüsse, würzige Oliven oder knusprige Focaccia. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.