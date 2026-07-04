1976 waren die USA 200 Jahre alt und eine Weinverkostung in Paris räumte Vorurteile aus dem Weg. Das Trauma der Franzosen wurde zum Befreiungsschlag für die kalifornische Weinkultur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicht nur die USA, auch das kalifornische Weinbusiness feiert dieses Jahr ein historisches Jubiläum.

Das «Judgement of Paris» stärkte das Selbstbewusstsein der Winzer im Golden State.

Dem legendären Blind-Tasting wurde sogar eine Oper gewidmet, deren Uraufführung im Juli stattfindet.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Wer «Das Urteil von Paris» oder «The Judgement of Paris» googelt, landet unweigerlich in der griechischen Mythologie. Eine göttliche, aber fiese Intrige, ein Apfel, der junge Held Paris und die schon vergebene, schöne Helena lösten den Trojanischen Krieg aus. Weinfreaks denken allerdings weniger an Äpfel und Eifersüchteleien als an eine legendäre Blindverkostung im Mai 1976.

Organisiert wurde das Tasting vom britischen Weinhändler und Weinkritiker Steven Spurrier (1941–2021) und der Amerikanerin Patricia Gallagher (81). Spurrier zog 1970 nach Paris und kaufte dort die Weinhandlung Les Caves de la Madeleine im 9. Arrondissement. 1973 gründete er die Académie du Vin, die in zahlreichen Niederlassungen weltweit Weinbegeisterten zu vertieftem Wissen über die Materie verhilft.

Kalifornien-Verkostung mit mässigem Erfolg

Patricia Gallagher arbeitete als Direktorin der Weinschule und organisierte 1974 und 1975 zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli einen Verkostungsevent mit kalifornischen Weinen. Allerdings mit mässigem Erfolg, denn die Qualität der in Paris erhältlichen Weine aus dem Golden State war bescheiden. Für die 200-Jahr-Feier am 4. Juli 1976 sollte die Weinauswahl besser sein.

Gallagher reiste nach Kalifornien, knüpfte Kontakte zu Winzern, verkostete deren Weine und war begeistert. Dass seine Kollegin einen «anderen Gaumen» hatte, realisierte Spurrier, als Gallagher einen Burgunder aus der weissen Rebsorte Aligoté als «zu sauer» kritisierte.

Kräftemessen bei der Blindverkostung

Damit war die Idee für eine Vergleichsdegustation kalifornischer und französischer Weine geboren. In der Jury sollten die wichtigsten Grössen der französischen Weinszene, Gastro-Kritiker mit den feinsten Gaumen sowie Pressevertreter Einsitz nehmen.

Geplant wurde eine Blindverkostung nach den Regeln der Académie du Vin im Grand Hotel Intercontinental im 9. Arrondissement. Sechs Cabernet Sauvignons aus Kalifornien und vier aus Bordeaux sowie vier weisse Burgunder und sechs kalifornische Chardonnays traten gegeneinander an.

In beiden Kategorien setzten sich kalifornische Weine an die Spitze und liessen Ikonen wie Château Mouton-Rothschild und Haut-Brion hinter sich. Gallagher und Spurrier war bewusst, dass die französische Wein-Elite durchaus die französischen Klassiker herausschmecken und entsprechend bewerten konnte.

Rangliste des legendären «Judgement of Paris» Cabernet Sauvignon Stag's Leap Wine Cellars 1973 (CA) Château Mouton-Rothschild 1970 (Bdx) Château Haut-Brion 1970 (Bdx) Château Montrose 1970 (Bdx) Ridge Monte Bello 1971 (CA) Château Léoville Las Cass 1971 (Bdx) Mayacamas 1971 (CA) Clos du Val 1972 (CA) Heitz Martha's Vineyard 1970 (CA) Freemark Abbey 1969 (CA) Chardonnay Château Montelena 1973 (CA) Meursault Premier Cru Les Charmes, Domaine Roulot 1973 (Burgund) Chalone Vineyard 1974 (CA) Spring Mountain 1973 (CA) Beaune Premier Cru Clos des Mouches, Domaine Joseph Drouhin 1973 (Burgund) Freemark Abbey 1972 (CA) Bâtard-Montrachet Grand Cru, Domaine Ramonet-Prudhon 1973 (Burgund) Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles, Domaine Leflaive 1972 (Burgund) Veedercrest 1972 (CA) David Bruce 1973 (CA) Cabernet Sauvignon Stag's Leap Wine Cellars 1973 (CA) Château Mouton-Rothschild 1970 (Bdx) Château Haut-Brion 1970 (Bdx) Château Montrose 1970 (Bdx) Ridge Monte Bello 1971 (CA) Château Léoville Las Cass 1971 (Bdx) Mayacamas 1971 (CA) Clos du Val 1972 (CA) Heitz Martha's Vineyard 1970 (CA) Freemark Abbey 1969 (CA) Chardonnay Château Montelena 1973 (CA) Meursault Premier Cru Les Charmes, Domaine Roulot 1973 (Burgund) Chalone Vineyard 1974 (CA) Spring Mountain 1973 (CA) Beaune Premier Cru Clos des Mouches, Domaine Joseph Drouhin 1973 (Burgund) Freemark Abbey 1972 (CA) Bâtard-Montrachet Grand Cru, Domaine Ramonet-Prudhon 1973 (Burgund) Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles, Domaine Leflaive 1972 (Burgund) Veedercrest 1972 (CA) David Bruce 1973 (CA) Mehr

Stolze Kalifornier

Doch die Ergebnisse waren eindeutig und gingen in Windeseile um die Weinwelt. Die Rangliste begeisterte Winzer im Napa Valley und rückte Kalifornien in den Fokus der Weintrinker.

Zu Ehren des «Judgement of Paris» werden Verkostungen organisiert und neue Fachbücher veröffentlicht. Und es wurde ein Film mit viel Handlungsspielraum gedreht («Bottle Shock», 2008), der Steven Spurrier nicht gefiel. Diesen Juli wird nun kulturell nochmals getrumpft: Die Weltpremiere der Oper «The Judgement of Paris» findet am Napa Valley Festival diesen Juli statt.