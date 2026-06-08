Neu eröffnet – und schon im STYLE-Schaufenster: unsere Entdeckungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Matcha-Bar «The Mep» in Luzern: Kunst, Getränke und Workshops vereint

Matcha als Getränk oder Glace – Kultur und Genuss kombiniert

Adresse: Bürgenstrasse 6, 6005 Luzern

VANESSA NYFELER

MATCHA LA VISTA

Matcha in der Hand, Kunst an der Wand: In Luzern verbindet «The Mep» beides. Der neue Raum ist Galerie, Treffpunkt und Matcha-Bar zugleich. Statt stiller Ausstellung wird hier geredet, gearbeitet und gezeigt – mit Workshops und wechselnden Arbeiten. Matcha gibts als Getränk oder Glace. Kultur und Koffein gehen hier Hand in Hand.

The Mep, Bürgenstrasse 6, 6005 Luzern

FÜR MINI & MAMA

Von Bern nach Basel: «Jules Unique» bringt sein Familienkonzept ans Rheinknie. Im Laden von Julia Krebs gibts Mode für Frauen und Kinder, Secondhand für die Kleinen sowie Deko und Spielzeug. Dazu eine Stillecke und ein kleines Café im Hinterhof – inklusive Babyccino für die Mini-Gäste.

Jules Unique, Feldbergstrasse 39, 4057 Basel

AUF NEUEN SOHLEN

Der Schweizer Anbieter für Reise- und Outdoor-Ausrüstung zieht um: Nach 20 Jahren verlässt Transa die Bahnhofstrasse und landet im ehemaligen Globus mit einer neuen Filiale. Vier Stockwerke, mehr Platz, mehr Auswahl: von Kinderkleidern bis zu Kletterseilen.

Transa, Multergasse 47, 9000 St. Gallen

SONNE AUF DEM TELLER

Im Restaurant L’Artisan im Boutique-Hotel Rotary in Genf pflegt der südfranzösische Koch Aïmen Samhoud, 33, eine Küche, die nach Süden schmeckt: saisonal, leicht, zwischen Klassik und Kreativität. Vieles ist hausgemacht – von Saucen bis zu Marmeladen.

L’Artisan, Rue du Cendrier 18-20/18-20, 1201 Genf

SCHLUSS MIT STANGE

Nach acht Jahren Bauzeit öffnet das Einkaufszentrum Kaiserhaus in Bern wieder. Der Handelsbereich «OF GOODS» ist ein Gegenentwurf zum klassischen Detailhandel: 60 Labels verkaufen Produkte und zeigen, wie sie entstehen – samt Ateliers und Reparaturstationen.

Kaiserhaus, Marktgasse 37–41, 3011 Bern

PING, PONG, PROST!

Über dem Basler Pub Voltabräu wird jetzt aufgeschlagen: Mit «Volta Pong» entsteht ein Ping-Pong-Club samt Bar und Loungebereich. Neun Tische, Self-Service-Zapfanlage und Pubfood stehen bereit. Geöffnet ist täglich von 9 bis 24 Uhr. Tische sind online buchbar. Schläger schnappen und loslegen.

Volta Pong, Voltastrasse 30, 4056 Basel

SHOP ‘TIL YOU DROP

Landquart Fashion Outlet legt nach: 15 zusätzliche Marken – darunter Coach und Birkenstock – auf rund 25 Prozent mehr Fläche. Dazwischen neue Foodspots für die Shoppingpause. Und Nike setzt mit seinem grössten Factory Store der Schweiz noch einen drauf.

Landquart Fashion Outlet, Alpenblick 5, 7302 Landquart

EIN SCHLUCK NYC

Zürich bekommt ein Stück New York: Ralph Lauren hat seinen neuen Laden eröffnet – inklusive erstem «Ralph’s Coffee» der Schweiz. 2014 im Big Apple lanciert, gibts hier Bio-Kaffees aus Süd- und Zentralamerika sowie Afrika – etwa als Espresso, Decaf oder Ralph’s Roast –, dazu Cheesecake, Karottenkuchen und Sandwiches.

Ralph’s Coffee, In Gassen 20, 8001 Zürich

PERLEN GESUCHT

Haben Sie einen neuen (Online-)Store, ein Hotel oder eine Beiz eröffnet? Wir nehmen Sie gerne in unserer Rubrik auf! Schicken sie uns Infos und druckfähiges Bildmaterial mit dem Vermerk «Come In» per Mail an si@ringier.ch.