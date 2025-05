Das Wandern ist des Schweizers Lust: Fast die Hälfte der Bevölkerung wandert regelmässig. Die Blick-Community hat uns ihre Lieblings-Bergrestaurants verraten und was diese Beizen so besonders macht.

1/24 Vom Panoramarestaurant Alpentower hoch über dem Haslital BE geniesst man eine 360-Grad-Aussicht auf die Alpen. Foto: Haslital Tourismus

Darum gehts Die Wandersaison beginnt wieder

Blick hat die Community nach ihren Lieblings-Bergrestaurants gefragt

Diese 19 Beizen sind diese Wandersaison einen Besuch wert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bettina Widmer

Wir haben die Blick-Leserinnen und -Leser im letzten Jahr gefragt, welches Schweizer Bergrestaurant sie am meisten begeistert. Auch in dieser Saison sind diese 19 Beizen wieder einen Besuch wert. Hier erfährst du, welche Restaurants die Favoriten der Community sind und was sie so besonders macht:

1 Panoramarestaurant Alpentower, Hasliberg BE

Geöffnet ab 14. Juni 2025 bis 26. Oktober 2025.

Hoch über dem Haslital auf 2250 Metern über Meer thront das Panoramarestaurant Alpentower. Mit einem 360-Grad-Ausblick auf die Alpen ist es ein wunderschöner Ort zum Geniessen. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und sehr fein.

- Regula Zogu

2 Bergrestaurant Faulhorn, Grindelwald BE

Das Bergrestaurant öffnet voraussichtlich am 21. Juni 2025.

Atemberaubende Aussicht, authentische Schweizer Küche, Übernachten wie in alten Zeiten in schönen alten Holzbetten. Ohne fliessend Wasser, dafür mit schönem Wasserkrug und Schüsseln. Hier gibt es die schönsten Sonnenuntergänge. Das Bergrestaurant ist ein Geheimtipp, was es eigentlich auch bleiben sollte …

- Simon Dummermuth

3 Restaurant Moosalp, Törbel VS

Geöffnet vom 26. Mai bis 26. Oktober 2025.



Das Restaurant liegt auf 2048 Metern über Meer. Die Moosalp ist grundsätzlich wunderschön, wie auch das Bergrestaurant selbst. Aufgrund diverser Spezialitäten (etwa der Cremeschnitte) ist das Bergrestaurant in der ganzen Schweiz und bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Hier gibts einen super Service mit mehreren Auszeichnungen. Von der Lounge aus kann man auf das Bergmassiv Mischabel mit mehreren Viertausendern blicken. Im Winter wie im Sommer ein top Ausflugsziel und wunderbares Bergrestaurant.

- Kurt Briggeler

4 Bergwirtschaft Zur Alpgschwänd, Hergiswil NW

Geöffnet ab Mai bis Oktober 2025, von 9 bis 24.00, sonntags von 9 bis 21.30.

Das Bergrestaurant mit hervorragender Küche besitzt eine eigene Panoramabahn, die vom Restaurant aus bedient wird. Von hier hat man eine fantastische Aussicht über den Vierwaldstättersee.

- Beatrice Oehninger

5 Bergrestaurant Chäserstatt, Ernen VS

Geöffnet ab Mai 2025.

Auf 1777 Metern über Meer liegt das Bergrestaurant Chäserstatt. Hier gibts freundliche Gastgeber, tolle Aussicht, leckeres Essen und ein Ambiente mit viel Charme.

- Pius Vogel

6 Berggasthaus Staubern, Rüte AI

Täglich geöffnet von 8 bis 23.00 Uhr.

Aussicht ins Appenzellerland, ins Rheintal, nach Österreich, ins Fürstentum Liechtenstein und über den Bodensee ins Rheintal. Hervorragendes Wildbüffet und weitere Spezialitäten. Der Berg ist nicht überlaufen, ein echter Geheimtipp!

- Ralph Dietsche, Blick-Leser und Mediensprecher der Staubern-Bahn

7 Bergrestaurant Sillerenbühl, Adelboden BE

Geöffnet ab 7. Juni 2025.

Die Aussicht ist traumhaft, das Essen köstlich, die Bedienung extrem freundlich. Auch waren YB und andere Sportvereine schon im Restaurant essen. Das wohl beste Bergrestaurant im Berner Oberland!

- Reto Probst

8 Berggasthaus Seealpsee, Wasserauen AI

Geöffnet ab April bis 1. November 2025, montags geschlossen.

Super aufgestellte Bedienung. Die Gastwirtfamilie ist unglaublich innovativ, die Karte einfach ein Traum und der Ort einfach magisch.

- Thomas Biascotto

9 Hotel du Trift, Zermatt VS

Geöffnet ab 18. Juni bis 15. September 2025.

Dort gibt es denn besten Apfelkuchen. Auch die Aussicht ist wunderschön. Da man nur zu Fuss hinkommt (steiler Weg) wimmelt es auch nicht von Turnschuh-Touristen.

- Chantal Syz

10 Grotto Osteria Borei, Brissago TI

Geöffnet ab 4. April 2025. Mittwochs und donnerstags geschlossen.

Das Restaurant oberhalb des Lago Maggiore hat eine wunderschöne Aussicht und man isst typisch bürgerliche Küche aus dem Tessin. Von sehr freundlichen Gastgebern geführt.

- Andreas Gaiardelli

11 Berghotel Oeschinensee, Kandersteg BE

Geöffnet ab 10. Mai bis 9. November 2025 von 9. bis 17.30 Uhr geöffnet

Das Bergrestaurant und -hotel wird von Familie Wandfluh betrieben und liegt oberhalb des Oeschinensees. Es ist im Bestseller-Reiseführer «1000 places to see before you die» (deutsch: 1000 Orte, die man in seinem Leben gesehen haben muss) aufgeführt. Familienbetrieb seit Generationen. Guter Service, atemberaubende Umgebung.

- Ernst Aschwanden

12 Alpwirtschaft Halsegg, Sattel SZ

Geöffnet ab 5. Mai 2025 bis 19. Oktober 2025. Freitag bis Mittwoch ab 9 Uhr, sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags geschlossen.

Die Alpwirtschaft Halsegg liegt auf 1340 Metern über Meer, am Ende vom Rossberg, oberhalb von Sattel im Kanton Schwyz. Klein, aber fein lautet das Motto – Gastfreundschaft inbegriffen.

- Adrian Steinmann

13 Berggasthaus Chrüzegg, Wattwil SG

Geöffnet ab 1. Mai bis 1. November 2025, montags geschlossen.

Das Chrüzegg ist wunderschön gelegen und bietet Aussicht auf Zürichsee und Berge. Das Essen ist prima und sehr preiswert. Um das Berggasthaus zu erreichen, muss man nicht stundenlang fahren. Ausserdem stehen viele mögliche Wanderrouten zur Verfügung: von Goldingen, Libingen, Wattwil oder Mosnang aus zu Fuss erreichbar. Einfach super!

- Jürg Nüesch

14 Berggasthaus Mesmer, Wasserauen AI

Geöffnet ab dem 29. Mai 2025.

Das Berggasthaus Mesmer liegt im Alpstein oberhalb des Seealpsees. Besonders gefällt mir an diesem Bergrestaurant, dass es nicht überlaufen ist wie der Äscher. Es hat meist nicht viele Leute. Das Restaurant ist ein bisschen abgeschieden und man muss dort hin wollen, sonst kommt man nicht einfach so vorbei. Zudem servieren sie dort ungelogen die beste Rösti, die es im Alpstein gibt!

- Nicolas Hütter

15 Berggasthaus Sennis-Alp, Walenstadt SG

Geöffnet ab 31. Mai 2025.

Das Restaurant liegt am Höhenweg Palfries und ist per Shuttle oder über den Wanderweg von der Palfriesbahn in Ragnatsch/Mels erreichbar. Wunderbarer Blick auf die Felswände der Churfirsten, gute Küche, gute Weine, sehr freundliche Bedienung und ein wunderschönes altes Kurhaus.

- Edith Bischof

16 Berggasthaus Äscher, Weissbad AI

Geöffnet ab Mai bis Oktober 2025: ab 7.30 bis 20.30 Uhr, im November 2025: Montag bis Samstag ab 8 bis 20 Uhr, sonntags ab 11 bis 20 Uhr.

Mein Lieblings-Bergrestaurant ist natürlich der Aescher. Grund: die Rösti ist der Hit, richtig schweizerische Beiz, momol. (Anm. der Redaktion: Seit diesem Jahr führen neue Pächter den Berggasthof Äscher. Die beliebte Rösti bieten sie im Restaurant nicht mehr an. Dafür gibts Riebelmais und Siedfleisch.)

- Rolf Lehner

17 Bergwirtschaft Rinderweid, Holderbank SO

Täglich geöffnet von 10 bis 23.30 Uhr, dienstags und mittwochs geschlossen.

Der Gastgeber Oski Hartmeier macht die besten Fleischspezialitäten direkt auf dem Grill. Gemütliches Restaurant und guter Partner des Naturpark Thal.

- Benedikt Fluri

18 Gasthaus Alp Scheidegg, Wald ZH

Geöffnet von Mittwoch bis Samstag ab 11 bis 23 Uhr, sonntags ab 10 bis 17 Uhr, montags und dienstags geschlossen.

Das Gasthaus Alp Scheidegg ist das höchst gelegene Restaurant im Kanton Zürich. Traumhafte Aussicht (im Winter meist nebelfrei), gutes und währschaftes Essen, der Umgebung angepasst. Ein Must – nicht nur für Zürcher!

- Bruno Spörri

19 Tschinglen-Wirtschaft, Tschinglen-Alp GL

Geöffnet ab 10. Mai 2025.

Mein Lieblings-Bergrestaurant ist die Tschinglen-Wirtschaft. Sie liegt oberhalb vom Elm im schönen Glarnerland. Wenn man Lust aufs Wandern hat, kann man das tun. Wenn nicht, nimmt man die Gondelbahn. Im Restaurant gibt es immer frische und selbstgemachte Wähen und Kuchen – und viele nette Leute. Wer mag, kann von dort weiter zur Martinsmad-Hütte wandern.

- Marcel Maspoli