Die Redaktion hat bereits neun tolle Lokale mit Seeblick vorgestellt. Wir suchten aber auch nach den Favoriten der Blick-Community – und haben einige Empfehlungen erhalten.

1 Hotel Restaurant Schifflände, Birrwil AG

Leserin Selina Ewen schreibt: «Das Restaurant liegt direkt am schönen Ufer des Hallwilersees. Man geniesst neben dem herrlichen Ambiente auch einen super Service und Speisen von Top-Qualität! Im Sommer wie im Winter geniesst man einen wunderbaren Blick über den See bis hin zum Alpenpanorama von Luzern. Es kommt immer Urlaubsstimmung auf.»

Ihre zweite Empfehlung ist das Restaurant im Seerose Resort & Spa in Meisterschwanden AG, das ebenfalls am Hallwilersee liegt.

2 Restaurant Seeblick, Burgäschi SO

Leser Marcel Stettler empfiehlt dieses Lokal am Burgäschisee: «Das Restaurant ist sehr idyllisch gelegen. Besonders von der Terrasse aus hat man einen schönen Blick auf den See. Ein Spaziergang um den See rundet ein feines Essen ab.»

3 Aux Trois Amis, Schernelz BE

Ein Favorit von Leser Martin Schneider ist dieses Restaurant: «Es liegt hoch über dem Bielersee, mit Blick auf die Alpenkette. Die Gartenterrasse direkt über den Reben lädt zum Verweilen ein. Die hervorragende Küche und der aufmerksame Service runden das wunderschöne Ambiente ab. Wer die Weinkarte studiert, findet viele Weine vom Bielersee, einige weitere Schweizer Weine und eine ganz kleine Auswahl an ausländischen Produkten. Schön, stehen die Schweizer Produkte im Vordergrund. Das Gleiche gilt für die Speisekarte.»

4 Hotel Restaurant Kreuz, Leissigen BE

«Top von A-Z, anständiges Preis-Leistungs-Verhältnis, schönes Grillfleisch, super Fischspezialitäten. Eines der besten Restaurants im ganzen Berner Oberland», schreibt Leser Thomas Brunner.

5 Hotel Chalet Du Lac, Iseltwald BE

Leser Andi Schnider gefällts hier aufgrund der tollen Lage in der Bucht vom Brienzersee. «Gute Erreichbarkeit, gastronomische Vielfalt, guter Fisch (besonders Egli), freundliches Personal und ein aufgestelltes, junges Ehepaar, das mit viel Herzblut dabei ist, um es den Gästen gut gehen zu lassen», schreibt er.

6 Bad Horn Hotel & Spa, Horn TG

Leser Peter Grünblatt empfiehlt hier einen Besuch: «Das Hotel hat mehrere Restaurants und liegt direkt am Wasser. Das Gartenrestaurant ist nur locker bestuhlt. Eine lange Mole, die im Sommer bestuhlt ist, führt zum Wasser, wo «Emily», das hauseigene Schiff, ankert. Die Speisekarte bietet einiges in einer ungezwungenen Atmosphäre. Der Service ist sehr aufmerksam und sehr freundlich. Im Spätherbst gibt es seit Jahren eine Metzgete, die bei uns schon Tradition hat.»

7 Pier 8716, Schmerikon SG

«Nicht nur der Ausblick ist atemberaubend, auch die Speisekarte mit den moderaten Preisen ist der Hammer», schreibt Leser Claudio Mazzotti über seinen Favoriten.

8 Himmapan Lodge, Knies Kinderzoo Rapperswil SG

Leser Pierre Schehrer schreibt: «Wer echt thailändisches Essen schätzt, dem empfehle ich das ‹Himmapan›. Es lohnt sich, auch mit dem Blick auf den Obersee. Stilsicheres Ambiente!» Sein Tipp: «Lange vorher reservieren.»