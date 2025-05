Wochenende in Zürich? Der Sonntagmorgen steht für Gemütlichkeit und Entspannung, und diese lässt sich am besten mit einem ausgiebigen Frühstück zelebrieren. Hier findest du 10 Adressen, wo Zürich zum Brunch geht.

1/13 Guten Brunch gibts im Babu's. Die Pancakes sollte man unbedingt probieren. Foto: Babu's Bakery & Coffeehouse

Am Wochenende in Ruhe den Kaffee schlürfen, dazu Rührei mit Speck geniessen – so sorglos lässt sich das Wochenende bei einem gemütlichen Brunch auskosten. Doch die Flut an Frühstücksmöglichkeiten in Zürich wächst mehr und mehr, und der Überblick geht verloren. Mit unserem Brunch-Guide müssen Sie sich nicht mit langem Suchen herumschlagen. Wir zeigen die 10 besten Spots der Limmatstadt.

1 Babu's (Löwenstrasse 1 und Theaterstrasse 3, Kreis 1)

Das Babu's gibt es inzwischen schon 3 Mal in Zürich, es ist eines der wohl begehrtesten Frühstückslokale der Stadt. In 2 der Filialen wird die Brunchkultur auf eine andere Ebene gehoben: Auf der Karte findet der Morgenmensch alles, von veganem Chia-Pudding über Avocado-Toast bis hin zu gewöhnlichem Rührei. Besonders schmackhaft sind die verschiedenen Variationen von Pancakes, die es mit Früchten und unterschiedlichen Saucen zu kosten gibt.

À la carte; von Montag bis Freitag bis 11.30 Uhr und am Wochenende den ganzen Tag.

2 Café des Amis (Nordstrasse 88, Kreis 10)

Der Name sagt es schon: Das Café des Amis ist ein Ort, wo man gerne die Zeit mit seinen Liebsten verbringt. In der Gaststätte in Wipkingen geniesst man neben gemütlicher Stunden mit Freunden eine kleine, aber feine Auswahl an Leckereien. Crêpe mit hausgemachter Schoko-Haselnuss-Crème ist nur eine der Spezialitäten. Hier lässt sich das Frühstück auch auf Etagères mit den Begleitern teilen.

À la carte; Samstag und Sonntag bis 16 Uhr.

3 Bohemia (Klosbachstrasse 2, Kreis 7)

Das Bohemia war eines der ersten Lokale, wo man das späte Frühstück geniessen konnte. Seit 1999 strömen Brunch-Begeisterte dorthin. Nach einer Sanierung soll das Lokal an eine American-Brasserie erinnern. Der hungrige Magen erfreut sich an Pancakes, Eiern, Speck, Orangensaft – besonders die Breakfast-Stullen sind empfehlenswert.

À la carte; jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr.

4 Café du Bonheur (Zypressenstrasse 115, Kreis 4)

Direkt am Bullingerplatz gelegen, lockt das Café du Bonheur mit einer übersichtlichen Karte. Die Auswahl ist zwar beschränkt, doch lohnt sich der Gang dorthin für Rührei mit Bärlauch und Randen oder geröstetem Baguette mit Speck und Ei. Im Sommer, wenn die Sonne hoch oben steht, schmeckt die Tasse Kaffee draussen auf der Terrasse noch besser.

À la carte; Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr.

5 Bebek (Badenerstrasse 171, Kreis 3)

Das orientalisch angehauchte Bebek bei der Kalkbreite überzeugt täglich mit frisch zubereitetem Frühstück. Ab sechs Personen gibt es Brunch auch à discrétion. Köstlichkeiten wie Hummus und Muhamara sorgen für Gaumenfreuden.

À la carte; täglich bis 16 Uhr.

6 Henrici (Niederdorfstrasse 1, Kreis 1)

«Die wichtigste Mahlzeit des Tages», schreibt das Café Henrici auf seiner Website unters Frühstücksmenü. Und darum wird hier der Brunch auch mit so viel Liebe zubereitet. Die Karte ist nicht ellenlang; Traditionelle setzen auf Brot mit Konfi, Mutige wagen sich an die Açai Bowl – pürierte exotische Früchte garniert mit Bananen und Granola.

À la carte; montags bis samstags.

7 Kafi Dihei (Zurlindenstrasse 231, Kreis 3)

Das Kafi Dihei ist alleine wegen seiner Inneneinrichtung ein Besuch wert. Mit der Vintage-Tapete und den verschnörkelten Sofas, Tischen sowie Stühlen erinnert das Café an Grossmamis Esszimmer. Und wo ist es gemütlicher als bei Oma zu Hause? Hier sollte man unbedingt die Pancakes probieren. Zudem gibt es immer mal wieder Spezialitäten aus Grossbritannien: Scones mit Rührei oder Sloppy Joes.

À la carte; täglich bis 16 Uhr.

8 Bank (Molkenstrasse 15, Kreis 4)

Den Bäcker gleich mit unterm Dach hat die Bank am Helvetiaplatz. John Baker versorgt beim Frühstück die Gäste mit frischem Brot. Der Brunch lässt sich ganz simpel selbst zusammenstellen und je nach Geschmack verändern.

À la carte; Samstag und Sonntag bis 15 Uhr.

9 Lotti (Werdmühleplatz 3, Kreis 1)

Das Lotti überzeugt am Werdmühleplatz mit Pancakes und Zürifladen. Nahe des Bahnhofstrassen-Gewimmels entkommt man hier dem Alltagsstress und kann in legerer Atmosphäre auf Brocki-Möbeln schlemmen.

À la carte; Samstag von 10 bis 17 Uhr.

10 Bros Beans & Beats (Gartenhofstrasse 24, Kreis 4)

In diesem minimalistisch gehaltenen Café kommt man in den Genuss von etwas anderen Speisen. Zwar gibt es auch im Bros Beans & Beats Zopf, aber dieser wird aufgepeppt: Hot Zopf nennt sich die Spezialität des Hauses – Zopfscheiben mit Peanutbutter, Bananen, Ahornsirup und Pistazien.

À la carte; Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr.

Kennst du weitere gute Brunch-Restaurants in Zürich, die nicht in der Liste sind? Dann schreib deinenTipp in die Kommentare.

Die 11 besten Orte für Brunch in Bern Wie lässt sich ein Wochenende besser ausklingen als mit einem gemütlichen Brunch mit der ganzen Familie? Oder nur mit Mama? Diese Restaurants in Bern bieten Wohlfühlatmosphäre für Familie und Magen auch a Muttertag. Wie lässt sich ein Wochenende besser ausklingen als mit einem gemütlichen Brunch mit der ganzen Familie? Oder nur mit Mama? Diese Restaurants in Bern bieten Wohlfühlatmosphäre für Familie und Magen auch a Muttertag. Zur Übersicht Mehr