Manchmal darf es etwas mehr sein als ein gutes Essen mit schöner Aussicht. In den Schweizer Bergen warten aussergewöhnliche Genussmomente, die Kulinarik und Erlebnis auf besondere Weise verbinden. Wie wäre es mit einem Raclette tief im Innern einer Höhle, einem Fondue an einem überraschenden Ort oder einem Apéro hoch über dem Tal in einer Gondel? Diese gastronomischen Erlebnisse machen jeden Ausflug zu etwas ganz Besonderem.
Prost in der VIP-Gondel
Was: BergJet-VIP-Gondel im «Design by Porsche Design Studio» der Bergbahnen Flumserberg
Wo: Flumserberg-Tannenbodenalp SG
Personenzahl: Max. 4
Aussicht: Bestes Panorama der Churfirsten
Essen: Alpkäsevariationen
Das wird geboten: Diverse Angebote mit Aussicht und Wein.
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Fondueplausch im Riesen-Caquelon
Was: Überdimensioniertes Caquelon «Käsegrotte»
Wo: 45 Gehminuten oberhalb Gstaad BE. Koordinaten: 46.469940°N, 7.305190°E.
Personenzahl: Max. 8
Aussicht: Beste Sicht auf das Gstaader Gipfelpanorama
Essen: Sämiges Klassik- oder aromatisches Trüffelfondue, knuspriges Fonduebrot
Das wird geboten: Fixfertig gepackter Fondue-Rucksack mit Käse, Brot, Gewürzen, einem Caquelon, Rechaud mit Brennpaste, Teller und Gabeln zum Abholen in der Molkerei Gstaad.
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Höllisch-cooles Höhlen-Raclette
Was: Stimmungsvoller Raclette-Plausch in der Höhle
Wo: Hölloch Muotathal SZ
Personenzahl: 2–6 pro Tisch
Aussicht: Keine, dafür spannende Höhlen-Einsichten
Essen: Raclette
Das wird geboten: Zweistündige Kurzführung mit Helm und Stirnlampe im Hölloch (Achtung: Trittsicherheit erforderlich), der zweitlängsten Höhle der Welt – spannende Geschichten inklusive. Danach Raclette mit Weisswein, Mineralwasser oder Tee bei Kerzenlicht und stimmungsvoller Musik. Da die Temperatur in der Höhle konstant 6 Grad Celsius beträgt: warm anziehen!
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Grillparty mit Aussicht am Pilatus
Was: Bergterrasse mit Grill
Wo: Drachenalp oberhalb Kriens LU
Personenzahl: 4–8
Aussicht: Atemberaubender Blick auf den Vierwaldstättersee und die Berge der Zentralschweiz
Essen: Apéro-Plättli mit Käse und Salametti, danach verschiedene Grilladen und Beilagen. Dessert: Schokobananen.
Das wird geboten: Das Fleisch kann selbst grilliert werden.
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