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Höhle, Caquelon, VIP-Gondel
Wo Kulinarik auf spektakuläre Bergkulissen trifft

Gemeinsame Erlebnisse bleiben oft länger in Erinnerung als jedes Souvenir. Besonders dann, wenn sie mit gutem Essen verbunden sind. In den Bergen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Genuss und Abenteuer zu kombinieren.
Publiziert: 01:55 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
Originelles Gastro-Konzept im Berner Oberland: Fondue-Essen im überdimensionierten Caquelon.

Manchmal darf es etwas mehr sein als ein gutes Essen mit schöner Aussicht. In den Schweizer Bergen warten aussergewöhnliche Genussmomente, die Kulinarik und Erlebnis auf besondere Weise verbinden. Wie wäre es mit einem Raclette tief im Innern einer Höhle, einem Fondue an einem überraschenden Ort oder einem Apéro hoch über dem Tal in einer Gondel? Diese gastronomischen Erlebnisse machen jeden Ausflug zu etwas ganz Besonderem.

 

Prost in der VIP-Gondel

Was: BergJet-VIP-Gondel im «Design by Porsche Design Studio» der Bergbahnen Flumserberg
Wo: Flumserberg-Tannenbodenalp SG
Personenzahl: Max. 4
Aussicht: Bestes Panorama der Churfirsten
Essen: Alpkäsevariationen
Das wird geboten: Diverse Angebote mit Aussicht und Wein.

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Fondueplausch im Riesen-Caquelon

Was: Überdimensioniertes Caquelon «Käsegrotte»
Wo: 45 Gehminuten oberhalb Gstaad BE. Koordinaten: 46.469940°N, 7.305190°E.
Personenzahl: Max. 8
Aussicht: Beste Sicht auf das Gstaader Gipfelpanorama
Essen: Sämiges Klassik- oder aromatisches Trüffelfondue, knuspriges Fonduebrot
Das wird geboten: Fixfertig gepackter Fondue-Rucksack mit Käse, Brot, Gewürzen, einem Caquelon, Rechaud mit Brennpaste, Teller und Gabeln zum Abholen in der Molkerei Gstaad.

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Höllisch-cooles Höhlen-Raclette

Was: Stimmungsvoller Raclette-Plausch in der Höhle
Wo: Hölloch Muotathal SZ
Personenzahl: 2–6 pro Tisch
Aussicht: Keine, dafür spannende Höhlen-Einsichten
Essen: Raclette
Das wird geboten: Zweistündige Kurzführung mit Helm und Stirnlampe im Hölloch (Achtung: Trittsicherheit erforderlich), der zweitlängsten Höhle der Welt – spannende Geschichten inklusive. Danach Raclette mit Weisswein, Mineralwasser oder Tee bei Kerzenlicht und stimmungsvoller Musik. Da die Temperatur in der Höhle konstant 6 Grad Celsius beträgt: warm anziehen!

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Grillparty mit Aussicht am Pilatus

Was: Bergterrasse mit Grill
Wo: Drachenalp oberhalb Kriens LU
Personenzahl: 4–8
Aussicht: Atemberaubender Blick auf den Vierwaldstättersee und die Berge der Zentralschweiz
Essen: Apéro-Plättli mit Käse und Salametti, danach verschiedene Grilladen und Beilagen. Dessert: Schokobananen.
Das wird geboten: Das Fleisch kann selbst grilliert werden. 

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