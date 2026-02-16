Knusprig, cremig, schokoladig oder süss wie Sirup: Dieses Ranking macht Lust auf Dessert. Fast 100'000 Bewertungen haben entschieden, welche Süssspeisen weltweit am meisten begeistern. Hier kommen die 20 besten Desserts der Welt – und ja, du willst sie alle probieren.

Die 20 besten Desserts der Welt – laut Umfrage von Taste Atlas

Die 20 besten Desserts der Welt – laut Umfrage von Taste Atlas

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Fast 100'000 Bewertungen, über 2000 Desserts: Jetzt steht fest, welche Süssspeisen die Welt am meisten liebt. Das Food-Portal Taste Atlas hat ein Ranking veröffentlicht, das Naschkatzen rund um den Globus glücklich macht.

Hier kommen die 20 besten Desserts der Welt, von türkisch bis schwedisch, von knusprig bis cremig.

1 Antakya Künefesi (Türkei)

Feine, knusprige Teigfäden umhüllen eine dicke Schicht milden, geschmolzenen Käse. Nach dem Backen wird alles mit Zuckersirup getränkt und oft mit gehackten Pistazien bestreut. Das Zusammenspiel aus salzigem Käse und süssem Sirup macht dieses Dessert einzigartig. Serviert wird es traditionell heiss in kleinen Metallpfannen.

2 Clotted Cream Ice Cream (England)

Hergestellt aus Clotted Cream, einer besonders dick eingekochten Rahmspezialität aus Südengland. Das Resultat: ein extrem cremiges, fast butteriges Eis mit karamelliger Note. Perfekt pur oder mit frischen Beeren.

3 Gelato al Pistacchio (Italien)

Echtes Pistazien-Gelato erkennt man an seiner natürlichen, leicht bräunlich-grünen Farbe. Es wird mit weniger Luft geschlagen als klassische Glace und schmeckt deshalb intensiver und dichter. Hochwertige Varianten setzen auf sizilianische Pistazien, diese gelten als besonders aromatisch.

4 Strudel (Trentino/Südtirol, Italien)

Der hauchdünne Teig wird traditionell so lange gezogen, bis man fast hindurchschauen kann. Gefüllt wird er meist mit Äpfeln, Rosinen, Pinienkernen und Zimt. Besonders im alpinen Raum gehört der Strudel zur Kaffeehauskultur. Der Strudel wird oft mit Vanillesosse oder Rahm serviert.

5 Gaziantep Baklavasi (Türkei)

Bis zu 40 hauchdünne Teigschichten, dazwischen fein gemahlene Pistazien und viel Butter. Nach dem Backen kommt Sirup darüber. Die Region Gaziantep ist berühmt für ihre Pistazien, was dieser Baklava ein besonders intensives Aroma verleiht.

6 Fistikli Sarma (Türkei)

Diese Variante setzt noch stärker auf Pistazien: Sie sind nicht nur Füllung, sondern dominieren das ganze Dessert. Der Teig wird eng gerollt, wodurch kleine, saftige Stücke entstehen: süss, nussig und unglaublich aromatisch.

7 Tembleque (Puerto Rico)

Ein Kokospudding aus Kokosmilch, Maisstärke und Zucker, der beim Servieren leicht zittert – daher der Name (temblar: zittern). Bestreut mit Zimt ist er ein Klassiker an Weihnachten, schmeckt aber das ganze Jahr nach Karibik.

8 Crêpes Sucrées (Frankreich)

Hauchdünn ausgebacken und vielseitig gefüllt oder bestreut mit Zucker und Butter, Konfitüre oder Grand Marnier. In Frankreich gehören süsse Crêpes zum Strassenbild, besonders an Märkten und Volksfesten.

9 Tinginys (Litauen)

Übersetzt bedeutet der Name «Faulpelz» – weil der Kuchen ganz ohne Backen auskommt. Zerbröselte Kekse werden mit Butter und Kakao vermischt und fest gepresst. Das Ergebnis ist kompakt, schokoladig und wunderbar nostalgisch.

10 Pão de Ló de Ovar (Portugal)

Ein Biskuitkuchen mit extrem cremigem, fast fliessendem Kern. Die äussere Schicht ist locker gebacken, während das Innere weich bleibt: eine Textur, die an Lava Cake erinnert, nur leichter.

11 Cremolada (Peru)

Eine Mischung aus Sorbet und Granita: grobkörnig, eiskalt und erfrischend. In Peru wird sie oft frisch auf der Strasse verkauft, besonders beliebt ist sie mit exotischen Früchten wie Lúcuma oder Maracuja.

12 Kladdkaka (Schweden)

Der Name bedeutet so viel wie «klebriger Kuchen», und genau das ist es. Aussen bildet sich eine dünne Kruste, innen bleibt der Kuchen fast cremig-schokoladig. Serviert wird er meist mit Schlagrahm oder Vanilleglace.

13 Pavê (Brasilien)

Schicht für Schicht wechseln sich Biskuits und Kondensmilchcreme ab, oft ergänzt durch Schokolade oder Früchte. Das Dessert wird kaltgestellt und in grossen Formen serviert und ist ein Fixpunkt bei brasilianischen Familienfesten.

14 Pisang Goreng (Indonesien)

Reife Bananen werden in Teig getaucht und knusprig frittiert. Häufig gibt es sie mit Honig, Schokolade oder sogar mit Käse. In Indonesien sind sie ein beliebter Snack zu jeder Tageszeit.

15 Carlota de Limón (Mexiko)

Ein Kühlschrank-Dessert ohne Backen: Butterkekse werden mit einer Creme aus Limettensaft und gezuckerter Kondensmilch geschichtet. Die Säure der Limette sorgt für Frische und Balance.

16 Vánoční Cukroví (Tschechien)

Nicht bloss Kekse, sondern eine ganze Tradition: Vanillekipferl, Linzer Guetzli, gefüllte Hörnchen. Diese werden oft wochenlang vorbereitet. In vielen Familien werden die Rezepte über Generationen weitergegeben.

17 Nutella-Crêpes (Frankreich)

Warme Crêpes werden grosszügig mit Nutella bestrichen und zusammengefaltet. Der Duft von geschmolzener Schokolade gehört in Paris einfach dazu, besonders abends in den kleinen Gassen und an der Seine.

18 Bambalouni (Tunesien)



Frittierte Teigringe mit knuspriger Kruste und luftigem Innern. Direkt nach dem Frittieren werden sie in Zucker gewälzt und dann am besten noch warm genossen.

19 Kunafah (Ägypten)



Feine Teigfäden oder Griess werden mit Käse oder Creme gefüllt und in Sirup getränkt. Je nach Region variiert die Füllung. Gemeinsam ist allen Varianten die intensive Süsse und die goldene Kruste.

20 Soufflé au Chocolat (Frankreich)

Ein Klassiker der französischen Patisserie: Luftig aufgeschlagenes Eiweiss sorgt für Volumen, hochwertiger Kakao für Tiefe. Richtig gebacken hat das Soufflé eine feste Hülle und einen flüssigen Kern: ein kleines Drama auf dem Dessertteller.

Die Rezepte

Viele Rezepte sind streng gehütete Familiengeheimnisse und blieben in Küchenschubladen verborgen. Die Desserts können jedoch in zahlreichen verschiedenen Varianten zubereitet werden. Falls du ein Rezept von Taste Atlas kennenlernen möchtest, findest du es (auf Englisch) gleich hier im Ranking.

Und, wie viele davon hast du schon probiert?

Egal, ob du Ferien in Italien machst, einen Städtetrip nach Paris oder eine Fernreise nach Indonesien unternimmst: Diese Desserts sind der beste Grund, ferne Länder zu bereisen – oder auch einfach nochmals an den Lieblings-Ferienort zurückzukehren.

Wir wollen wissen: was ist dein persönliches Lieblingsdessert?

Traditionell Schweizerisch, Familiengeheimnis aus Italien, Kuchen, Crème, oder etwas ganz anderes? Schreib es uns in die Kommentare!