Spezialpreis für Metzgete: Diese Orte bieten das beste Schlachtfest! Foto: Philippe Rossier

1 Restaurant Litzi in Jonen AG

Gibt es etwas Besseres als die hausgemachte «Buure-Metzgete» im Restaurant Litzi? Nein, finden die Blick-Leser. Über 6000 Menschen haben beim Voting vor knapp drei Jahren mitgemacht. Mit 1454 Stimmen hat das Litzi die Wahl gewonnen. Leser Ernesto Ebert schreibt: «Frisch und handgemacht vom regionalen Metzgermeister. Vielseitig, bester Service, faire Preise.»

2:55 Community hat entschieden: Blick testet das beste Metzgete-Restaurant der Schweiz

Adresse: Litzi 7, 8916 Jonen

Foto: Blick

2 Restaurant Löwen in Bangerten BE

Zuoberst auf das «Metzgete-Podest» gehört auch das Restaurant zum Löwen in Bangerten BE. Das fand der Verein zur Förderung des Ansehens der Blut- und Leberwürste (VBL) auch und verlieh dem Restaurant den Vereinspreis im letzten Jahr. Julia Pfäffli, die das Restaurant in der 5. Generation führt, wurstet nach den Rezepten ihres verstorbenen Vaters Hans. Ihr Vater Hans meinte jeweils: «Metzgen ist einfach. Was nicht am einen Stück ist, ist am anderen. Und was man zu viel abschneidet, kommt in die Wurst.»

Adresse: Deisswilstrasse 1, 3256 Bangerten

Foto: Bruno Augsburger

3 Gasthof Ochsen in Roggliswil LU

Das Geheimnis der legendären Metzgete im Ochsen? Die Würste werden im Haus selbst produziert, mit einer speziellen Gewürzmischung. Patron Philipp Blum und Göttibueb Elio Hiltbrunner, der Küchenchef, wursten stundenlang im «Schlachthüsli». «Ich habe bereits als Zehnjähriger mein erstes Tier zerlegt. Das ist in unserer Familie ein Ritual. So eine Art Aufnahmeprüfung», erklärt Hiltbrunner gegenüber dem «Gault Millau»-Magazin. Im Blick-Voting schaffte es das Restaurant auf Platz drei.

Adresse: Dorfstrasse 35, 6265 Roggliswil

Foto: HO

4 Brauereigasthof Adler in Schwanden GL

Auch die Familie Azevedo wurde bereits vom VBL für die beste Metzgete geehrt. «Die Leberwurst war feinkörnig, nicht schleimig, gut gewürzt und enthielt die richtige Dosis Schweineleber», schreibt ein Kenner im «Metzgete-Blog». Weiter schwärmte er vom Sauerkraut und der knusprigen Rösti.

Adresse: Hauptstrasse 34, 8762 Schwanden

5 Gasthaus zum Bären in Bözen AG

Das Gasthaus wird von der Familie Kistler bereits in der 8. Generation geführt. Ihre Metzgete gilt als besonders gut. Die Bewertungen auf Google bestätigen das. Eine Frau schreibt: «Beste Metzgete, Sauerkraut mit Geschmack, Rösti knusprig, wie sie sein soll, Blut und Leberwurst sensationell.» Nach über 130 Bewertungen steht das Restaurant bei 4,6 von maximal 5 Sternen. Das hausgemachte Buurebrot aus dem Holzofen wertet das Essen zusätzlich auf.

Adresse: Hauptstrasse 44, 5076 Bözen

Foto: Gasthaus Bären in Bözen

6 Restaurant Geeren in Gockhausen ZH

Seit 1992 sind die Familien Aegerter und Frei für das Restaurant Geeren verantwortlich. Ihre Metzgete ist über die Kantonsgrenze hinaus bekannt. Das Sauerkraut wird nach altem Rezept geschmort. Im «Metzgete-Blog» wird die Leberwurst speziell gelobt. «Normalerweise gehört sie nicht zu meinen Favoriten, da ich den Lebergeschmack in der Wurst zu penetrant finde. Nicht so im Restaurant Geeren.»

Adresse: Obere Geerenstrasse 72, 8044 Gockhausen

Foto: Stefan Bienz

7 Sankt-Martinfest im Jura

Das Sankt-Martinsfest wird am zweiten Wochenende im November gefeiert. Früher wurde dabei der Abschluss des bäuerlichen Jahres zelebriert. Heute steht vor allem der Fleischkonsum im Zentrum. Der Schmaus, der oft bis in den Morgen dauert, lockt jedes Jahr Tausende Menschen in den Jura – darunter zahlreiche Exiljurassier. Viele Hotels sind bereits Wochen davor ausgebucht. Zivilschutzanlagen werden für Gruppen bereitgestellt.

Wann: 8. - 17. November 2024

8 Restaurant Militärkantine in St. Gallen

Diese Metzgete ist in ihrer Art einzigartig. Es werden Gerichte offeriert, die man nur sehr selten sieht: Schweinskopf-Sülze und -Pastete, gepresste Schweinsohren, Zungensalat oder Blutkuchen mit Spiegelei. Der «Metzgete-Blog» ist begeistert: «Das Essen hat mich positiv überrascht. Die Blutwurst war hervorragend.»

Adresse: Kreuzbleicheweg 2, 9000 St. Gallen