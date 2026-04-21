Heute wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden – ein Anlass, der wie geschaffen ist für eine stilvolle Tea Time. Mit Scones, feinen Sandwiches und einer guten Tasse Tee lässt sich die britische Tradition besonders genussvoll zelebrieren.

Vanessa Büchel

Die Tradition entstand am Hof von Queen Victoria: Lady Bedford, eine Hofdame der Königin, war angeblich zwischen Zmittag und Znacht immer sehr hungrig und liess sich gegen 16 Uhr Tee, Brot und Butter servieren. Mit der Zeit lud sie Freundinnen dazu ein, es entstand ein tägliches Ritual, das mit Kuchen und Sandwiches erweitert wurde. Die Elite der damaligen englischen Gesellschaft begann so sich die Zeit zwischen den Mahlzeiten zu versüssen, während der arbeitende Teil der Bevölkerung bis um Abendbrot warten mussten.

Heute tun es beim Afternoon Tea im Alltag auch mal Pappbecher und Tee aus dem Säckli. Ausfallen lassen aber nur die wenigsten Briten den tägliche Nachmittagstee. Und auch hierzulande erfreut sich der an tiefen Tischen servierten Afternoon Tea immer grösserer Beliebtheit. Im Restaurant werden die Häppchen auf Etageren gereicht, das Gedeck ist meist aus feinem Porzellan. Wer sich dann wie früher Lady Bedford fühlen will, dem sei die richtige Etikette ans Herz gelegt: Tasse mit Daumen, Zeig- und Mittelfinger am Henkel halten und stets die Untertasse hochheben, damit kein Malheur passieren kann. Anziehen sollte man etwas Nettes, Männer setzen auf Krawatte. In seiner Heimat ist Stil und Ambiente für den Afternoon Tea meist genauso wichtig, wie der Tee und die Snacks selbst.

An den folgenden neun Orten bittet die Schweiz zum Tee.

1 Mimi & the Peacock, St. Gallen

Bei Mimi & the Peacock kann man einen schönen nachmittags-Tee geniessen. Die Anlässe finden in renoviertem Pferdestall statt, das ist ein gemütlicher Ort um einen Afternoon Tea und es gibt Platz für max. 10 Personen. Das Kreativcafé wird von Jeannine Steiner und Andrea Sütterle geführt, die sich mit dem Lokal einen Traum erfüllten. Der Afternoon Tea kann man in der Umgebung von St. Gallen nach Hause bringen lassen. Auf Wunsch gibt es auch glutenfreien oder veganen Afternoon Tea.

Wo: Unterer Graben 1, 3. Stock, 9000 St. Gallen

Wann: Auf Anfrage

Preis: Ab 54 Franken pro Person.

2 Hotel d'Angleterre, Genf

Finger-Sandwiches, frisch gebackene Scones und süsses, hausgemachtes Gebäck erwartet Besucher im Hotel d'Angleterre. Alternativ kann statt Tee auch ein Glas Champagner gewählt werden. Die Aussicht direkt auf den Genfersee und das Wahrzeichen der Stadt, dem Jet d'Eau, sorgen zudem für einen echten Augenschmaus. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit – und das ist nach einem Blick auf die herzigen Etagere bestimmt zufrieden.

Wo: Quai du Mont-Blanc 17, 1201 Genf

Wann: täglich bis 18 Uhr

Preis: 65 Franken für eine Person

3 Bellevue Palace, Bern

Im Bellevue Palace geniessen Sie schmackhafte Petit Four und andere süsse Leckereien. Auf den Tisch kommen ausserdem salzige Köstlichkeiten und es gibt eine grosse Auswahl an Tee. Es besteht die Möglichkeit auf Prosecco oder Champagner zu upgraden.

Wo: Kochergasse 3-5, 3011 Bern

Wann: täglich von 15 Uhr bis 18 Uhr

Preis: klassische Version für 90 Franken für 2

4 Suvretta House, St. Moritz GR

In der Bündner Bergwelt schlemmt man zu Live-Pianomusik nachmittags Süssigkeiten im Suvretta House. Das Spezielle: Im Oberengadin kann man auch – typisch englisches – Bridge spielen.

Wo: Via Chasellas 1, 7500 St. Moritz

Wann: täglich von 14 Uhr bis 18 Uhr

Preis: Unterschiedliche Angebote

5 Park Hyatt, Zürich

Im Park Hyatt ist der Afternoon Tea Tradition. Im April wird er saisonal angepasst und zum Oster-Nachmittagstee. Auf den Tisch kommen dann herzhafte und süsse Köstlichkeiten mit verschiedenen Tee-Sorten. Kräuterspeck-Scones und schottischer Loch Fyne Lachs, Red Velvet Macarons und Queen Victoria Sponge Cake sind nur einige der Leckereien, die es zu entdecken gibt.

Wo: Lobby Lounge; Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich

Wann: Muss 24 Stunden im Voraus bestellt werden

Preis: klassische Version mit Tee für 79 Franken pro Person; mit einem Glas Champagner für 85 Franken

6 Atrium-Hotel Blume, Baden AG

Äusserst fotogene Räumlichkeiten bietet das Atrium-Hotel Blume. Auf mehreren Etagen sitzt man dort um einen Innenhof, indessen Mitte ein Brunnen ist. Dort findet jeden ersten Sonntag im Monat ein traditioneller English Afternoon Tea statt.

Wo: Kurpl atz 4, 5400 Baden

Wann: jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr

Preis: klassische Version mit Tee und Kaffee für 45 Franken pro Person

7 Teehaus Umami, Cham ZG

Im Teehaus Umami finden Gäste Entspannung pur. Inspiriert ist die Lokalität von der japanischen Teekultur. Bei einem Besuch des Teehauses spürt man sofort die Faszination rund um den Tee und dessen Kultur. Denn beim Teetrinken geht es nicht nur um das Trinken von warmem Wasser mit Zusatz, sondern vielmehr um Tradition, wie das Teehaus auf der Website schreibt. Die Getränke werden in liebevoll ausgesuchtem Porzellan serviert, die jeweils zum Tee passen. Neben unzähligen Tee-Sorten findet sich im Angebot auch ein Afternoon Tea.

Wo: Schulhausstrasse 1, 6330 Cham

Wann: auf Reservation

Preis: klassische Version «Afternoon Tea Royal» mit drei verschiedenen Tees für 55 Franken pro Person; mit einem Cüpli für 65 Franken

8 Bürgenstock Resort, Obbürgen NW

Das Bürgenstock Resort lockt Fans von Afternoon Tea mit modern-interpretierten Klassikern. Die Aussicht auf den Vierwaldstättersee sorgt für ein unvergessliches Erlebnis, bei dem die Naschereien und die Tasse Tee gleich noch besser schmecken. Am Wochenende wird der Afternoon Tea von einem Glas Champagner oder Schaumwein begleitet.

Wo: 6363 Obbürgen

Wann: täglich 14.30 bis 16 Uhr; Reservation empfohlen

Preis: Original Afternoon Tea montags bis donnerstags für 99 Franken; (im Preis inbegriffen: Schiffsfahrt Luzern – Kehrsiten Bürgens tock, 2. Klasse, und die Bürgenstock Bahn während des gebuchten Tagesbesuchs, Hin- und Rückfahrt)

9 Les Trois Rois, Basel

In der Lobby des Les Trois Rois werden ab 14 Uhr täglich schmackhaften Scones, Sandwiches, Süssgebäck und eine grosse Auswahl an Teevariationen angeboten.

Wo: Blumenrain 8, 4001 Basel

Wann: täglich von 14 bis 16 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr

Preis: klassische Version für 79 Franken pro Person;