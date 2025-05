1/22 Liegt direkt am Bodensee: Das Schloss Seeburg. Foto: schloss-seeburg.ch

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

1 Schloss Seeburg in Kreuzlingen TG

Direkt am Bodensee gelegen, ragt das Schloss Seeburg in den Himmel. Das historische Gebäude lockt mit einem grossen Garten und einer schönen Terrasse. Die Räumlichkeiten des märchenhaften Gebäudes können auch für Anlässe wie zum Beispiel Hochzeiten gemietet werden. Besonderes Highlight: Um auf einen schönen Anlass anzustossen, kann man einen Aperitif an einem der wunderschönen Plätzchen rund ums Schloss organisieren lassen.

2 Restaurant Hafen in Romanshorn TG

Mit einer tollen Aussicht speisen kann man auch im Restaurant Hafen in Romanshorn. Die hölzerne Terrasse lädt zum gemütlichen Verweilen am Wasser ein. Auf der Karte stehen regionale, marktfrische Gerichte, feine Fischspezialitäten aus dem Bodensee als auch leckere Glace-Coupe-Klassiker. Das Lokal versucht dabei, «internationale Gerichte mit bodenständigen Rezepten helvetischen Ursprungs» zu kombinieren.

3 Silo 5 in Bottighofen TG

Das industrielle Gebäude bezirzt mit gemütlichem Flair. Auf der abwechslungsreichen Speisekarte des Silo 5 werden unter anderem Burger, frische Salate (mit dem «Make-your-own-salad»-Blöckli kann man seinen eigenen Salat zusammenstellen!), Quesadillas und vieles mehr angeboten. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr gibt es ausserdem eine reichhaltige Frühstückskarte – Sonntag kann man von 10 bis 15.30 Uhr brunchen. Im Sommer lässt sich bei schönem Wetter der Cocktail oder die hausgemachte Limonade auf der einladenden Terrasse am See geniessen.

4 Restaurant Villa Sunneschy in Stäfa ZH

Der Name sagt es bereits – in der Villa Sunneschy scheint stets die Sonne. Im Sommer lohnt ein Besuch des altehrwürdigen Hauses in Stäfa am Zürichsee umso mehr. Wenn die Sonnenstrahlen die Terrasse erwärmen, dann geniessen Besucher den Tag in idyllischer Atmosphäre. Das Haus wurde bereits 1906 erbaut, seit 1978 ist es in Besitz der Gemeinde. Seit dem Jahr 2001 erstrahlt die Villa Sunneschy nach Restaurationsarbeiten im neuen Glanz.

5 Belvoir Restaurant & Grill in Rüschlikon ZH

Die Aussicht von der Sonnenterrasse des Belvoir Restaurant in Rüschlikon ist traumhaft. Hier speist man bei herrlichem Ausblick auf den Zürichsee und die Berge. Dass das Team dabei mit 14 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet wurde, ist ein zusätzlicher Trumpf. Auf den Tisch kommen schmackhafte Fleisch- und Fischgerichte, die auf dem einzigartigen, offenen Holzkohlegrill zubereitet werden.

6 Seehaus Grill in Luzern

Der Seehaus Grill lässt Fleischliebhaber-Herzen höher schlagen. Direkt am Vierwaldstättersee werden hier hausgemachte Spezialitäten vom Grill angeboten. Ob Rind oder Kalb, saftige Burger oder Würste, im Lokal in Luzern wird jeder Fleischtiger fündig. Natürlich dürfen auch aufgrund der Lage Fisch-Gerichte nicht auf der Karte fehlen.

7 Galerie am See in Buchs SG

Zwar nur ein winzig kleiner See, aber durchaus ein herziges Gewässer ist der Werdenbergersee im Kanton St. Gallen. Hier steht die Galerie am See. Das Restaurant lockt mit gemütlicher Atmosphäre ans Ufer. Kunst wird hier zwar keine angeboten, dafür kann man sich den Bauch mit schmackhaften Burgern, Filets oder Salat-Tellern vollschlagen. Auch die Auswahl für Vegetarier ist gross. Und was man auf jeden Fall einplanen sollte: einen der vielen Glace-Coupes als Dessert.

8 Grotto al Ritrovo in Brione sopra Minusio TI

Das Grotto al Ritrovo oberhalb von Locarno-Ascona wird als «der wohl bekannteste Geheimtipp im Tessin» gehandelt. Wirft man einen Blick auf die unverkennbare Aussicht, die sich von der Terrasse aus bietet, wünscht man sich sofort in den Süden. Dort unter Bäumen auf den Stein-Tischen zu essen, ist ein wunderbares Erlebnis. Angeboten wird lokale Tessiner Küche.

9 Restaurant Bayview in Genf

Das Bayview gehört zu den von Tripadvisor gekürten zehn besten Restaurants der Schweiz. Nicht nur mit dieser Auszeichnung und seiner Lage direkt am Seeufer in Genf, sondern auch mit leckeren Speisen brilliert der Betrieb in der Westschweiz. Das Restaurant hat einen Michelin-Stern und wird in der Küche von Michel Roth geleitet. Roth hat bereits mehrere französische Auszeichnungen erhalten, wie beispielsweise den Pokal des Kochwettbewerbs Bocuse d'Or. In der Küche des Restaurants Bayview kombiniert er französische Tradition mit selbstkreierten Neuheiten.