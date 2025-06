Die Hitze hat die Schweiz voll im Griff. Zeit für etwas Abkühlung! Das geht am besten in den schönsten Badis an Seen und Flüssen der Schweiz.

In Flüssen und Seen

1/10 Das Strandbad Tiefenbrunnen in Zürich ist perfekt für eine Abkühlung in der Mittagspause. Foto: Keystone

Darum gehts Die schönsten Badis in der Schweiz vorgestellt

Genfer Bains des Pâquis mit Konzerten und Ausstellungen

Strandbad Lido Luzern mit 300 Meter Sandstrand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Zürich: Strandbad Tiefenbrunnen

Vor dem Fenster jubelt der Sommer und Sie müssen im Büro sitzen? Das ist gemein, finden wir. Darum geht’s in einer verlängerten Mittagspause zur Badi Tiefenbrunnen im Stadtteil Seefeld. Auf der grossen Liegewiese am Zürisee kann man an seinem Teint arbeiten und gemütliche Momente mit seinen Kollegen geniessen. Neben Sprungbrett, Rutsche und einem FKK-Bereich, ist das Nichtschwimmer-Rondell im See eines der Highlights.

Wo: Bellerivestrasse 214, 8008 Zürich

Infrastruktur: Voll ausgerüstete Badi, Sprungbrett, Rutsche, Kinderspielplatz.

Verpflegung: Restaurant Tiefenbrunnen

Highlight: Hier gibt es die tollste Liegewiese der Stadt Zürich.

Informationen hier

2 St. Gallen: Badi Dreilinden

Welches ist die schönste Badi der Schweiz? Vielleicht die Badi Dreilinden in St. Gallen? Sie befindet sich an einem der drei künstlich angelegten Seen aus dem 17. Jahrhundert oberhalb der Stadt St. Gallen. Direkt eingebettet in die Natur, südlich der St. Galler Altstadt, ist die Badi besonders beliebt bei lokalen Familien mit Kleinkindern.

Wo: Dreilindenstrasse 50, 9011 St. Gallen

Infrastruktur: Naturweiher, Liegeroste, Nichtschwimmerbecken, separater Bereich nur für weibliche Gäste.

Verpflegung: Restaurant und Verpflegungskiosk Dreilinden

Highlight: Viele Angebote rund um den Weiher: Vom Planschbecken über Tischtennis bis zum Kletterpark.

Informationen hier

3 Genf: Bains des Pâquis

Die Schlacht um den Strand: Die «Bains des Pâquis» in Genf verdanken ihr Überleben dem Kampf der Genfer gegen ihre Stadtverwaltung, die die Badeanstalt aus den 30er-Jahren am Genfersee abreissen wollte. Die Pläne sind – zum Glück – gescheitert: Die «Bains des Pâquis» sind das beliebteste Bad des Genfersees. Denn hier kann man nicht nur beim Blick auf die Wasserfontäne «Jet d’Eau» im See planschen, hier werden auch Konzerte, Fashion Shows oder Fotoausstellungen abgehalten. Ein Hammam und Massagen sorgen für die verdiente Erholung nach einem Business-Tag.

Wo: Quai du Mont-Blanc 30, 1200 Genève

Infrastruktur: voll ausgebautes Bad, Sauna, Hammam, Massagen, Sprungturm, Beachvolleyball.

Verpflegung: Restaurant, Kiosk

Highlight: Die Bains des Pâquis sind definitiv «the place to be» am Genfersee.

Informationen hier

1:54 Abkühlung gefällig? Hier ist der Bade-Spass in der Schweiz gratis

4 Schaffhausen: Rhybadi

Wie der Grundriss eines Bootes schwimmt die Rhybadi im Rhein von Schaffhausen. Die Konstruktion auf Stelzen von 1870 ist das älteste noch erhaltene Flussbad Europas. Mit den rot-weissen Vorhängen vor den Umkleidekabinen und einigen historischen Details fühlt man sich hier wie zu der Zeit, als Frauen und Männer strikt getrennte Schwimmbecken hatten. Heute ist das freilich nicht mehr so. Ein eingezogener Boden ermöglicht es auch Nicht-Schwimmern, sich in die Fluten des mächtigen Flusses zu stürzen.

Wo: Rheinuferstrasse, 8200 Schaffhausen

Infrastruktur: voll ausgebautes Bad.

Verpflegung: Kiosk

Highlight: Historischer geht es nicht.

Informationen hier

5 Zug: Seebad Seeliken

Wohl dem, der bei diesen sommerlichen Temperaturen in Zug wohnt! Zur Abkühlung kann man in der kleinen Kantonshauptstadt gleich an mehreren Stellen in den See springen. Klein, aber fein ist das Seebad Seeliken direkt bei der Altstadt – ideal für alle, die in der Mittagspause oder nach dem Shoppen einen schnellen Schwumm unternehmen wollen.

Wo: Artherstrasse 2, 6300 Zug

Infrastruktur: Sprungturm, Floss und Spielgeräte m Wasser, Tischtennis.

Verpflegung: Gartenbeiz

Highlight: Regelmässige Konzerte und kulinarische Events.

Informationen hier

6 Luzern: Strandbad Lido

Mit Sandstränden à la Mittelmeer ist die Schweiz nicht gesegnet – der Sandstrand im Strandbad Lido in Luzern kommt aber nahe ran. 300 Meter misst der sandige Untergrund in der ältesten Badi Luzerns. Für Sandmuffel gibt es zudem grosse Liegewiesen. Da der Vierwaldstättersee auch im heissen Sommer manchem noch zu kalt sein kann, gibt es sogar ein beheiztes Becken.

Wo: Lidostrasse 6A, 6006 Luzern

Infrastruktur: Kinderspielplatz, Beachvolleyball, SUP-Vermietung.

Verpflegung: Restaurant

Highlight: Sehr gute Infrastruktur, Blick über See und Pilatus.

Informationen hier

7 Rapperswil (ZH) , Insel Lützelau

Nur so gross wie Lummerland oder ein Zürcher Vorgarten, aber eine Riesin in Sachen Idylle und Abgeschiedenheit. Von Südseefarben umgeben ist die Insel Lützelau der ideale Rückzugsort für Badi-Eremiten und Einsiedlerkrebse.

Wo: Das Lütz-Shuttle bringt euch zuverlässig vom Hafen Rapperswil direkt auf die Insel.

Infrastruktur: Camping, Badetour

Verpflegung: Restaurant

Informationen hier

Hinweis: Wir wissen, dass es noch viele weitere schöne Badis in der Schweiz gibt. Schreibe doch deine Tipps in die Kommentare!

Die schönsten Bergseen der Schweiz Zuerst wandern, dann schwimmen: In unseren Alpen verstecken sich zahlreiche Berg-Badeseen, die Abkühlung versprechen. Beim Eintauchen merkt man oft: Sie sind gar nicht so kalt, wie sie scheinen. Ein Wanderausflug zu den Bergseen Tremorgio und Leìt im Leventinatal. TicinoWeekend Zuerst wandern, dann schwimmen: In unseren Alpen verstecken sich zahlreiche Berg-Badeseen, die Abkühlung versprechen. Beim Eintauchen merkt man oft: Sie sind gar nicht so kalt, wie sie scheinen. Zum Artikel Mehr