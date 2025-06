Gewässer sind gerade an warmen, sonnigen Tagen ein beliebtes Ausflugsziel. Wir stellen die sieben schönsten und kleinsten Seen vor.

Christian Bauer

1 Baschalvasee SG

Der Baschalvasee schimmert smaragdgrün aus den saftigen Wiesen auf 2174 Metern über Meer. Er liegt unterhalb eines Steilhangs des Pizolmassivs und bildet den Abschluss der Fünf-Seen-Wanderung, die äusserst beliebt ist. Wer die Landschaft für sich haben will, sollte sich nicht an sonnigen Wochenenden auf die Panorama-Tour machen (Völkerwanderungs-Alarm!). Die Route führt von der Pizolhütte über den Wangsersee, den Wildsee, den Schottensee und den Schwarzsee schliesslich zum Baschalvasee (insgesamt 10,7 Kilometer, Wanderzeit rund 5 Stunden). Vom Ufer des Seeleins aus hat man einen tollen Rundblick auf das Rheintal.

2 Lago d‘Alzasca TI

Der Bergsee von Alzasca liegt etwa 20 Spazierminuten oberhalb der SAC-Hütte Alzasca, eingebettet in die schroffe Tessiner Bergwelt. Der Lago d’Alzasca liegt auf 1855 Metern über Meer und gehört zur Gemeinde Maggia. Gespiesen wird er vom Ri d’Alzasca. Wer nach dem anstrengenden Aufstieg aus dem Maggia-Tal (Wanderzeit rund 5 Stunden von der Talebene aus) hier oben ankommt, fühlt sich nach einem kurzen Schwumm wie neu geboren.

3 Lac de Derborence VS

Die Steilwände der Berge von Les Diablerets VS stehen wie steinerne Wächter hinter dem Bergsee, der sich in den engen Talkessel auf knapp 1500 Metern über Meer schmiegt. Die Bergbäche Derbonne und Chevilleince speisen den Lac de Derborence. Rund um den See herum findet man eines der letzten naturbelassenen Urwaldgebiete der Schweiz. In den 1960er Jahren wurde das Gebiet unter Schutz gestellt. Von der Gemeinde Conthey aus lässt sich der See bequem mit dem Postauto erreichen.

4 Blausee BE

Glasklar und eiskalt ist das Wasser des Blausees im Kandertal. Er wird aus unterirdischen Quellen gespeist. Deshalb kommt es kaum je zu Wassertrübungen. Die blaue Farbe des Sees geht der Legende nach auf ein junges Mädchen zurück, das heute versteinert am Grund des Sees kniet. Aus Trauer über den Tod ihres Geliebten hat sich das Mädchen mit den stahlblauen Augen im See ertränkt. Der See – so die Sage – trägt seither die Farbe der Augen des Mädchens. Bis vor einigen Jahren fand jeweils im Oktober das traditionelle Ausfischen statt, bei dem die verbliebenen Forellen aus dem See geholt und im Hotel am Seeufer zubereitet wurden. Den Anlass gibts nicht mehr, Fischen ist streng verboten, ein Ausflug ans gut erschlossene wässrige Kleinod lohnt sich dennoch.

5 Rotsee LU

Etwas versteckt und abseits der Touristenströme liegt der 2,5 Kilometer lange Rotsee, dessen Uferbereich unter Naturschutz steht und zahlreichen Wasservögeln als Lebensraum dient. Bekannt ist der Rotsee bei Fans des Rudersports: Die windstille Lage und die Tatsache, dass der See gerade lang genug ist, um darauf 2000 Meter geradeaus zu rudern, machen aus ihm einen idealen Austragungsort für internationale Regatten.

6 Lac de Joux VD

Der Lac de Joux im gleichnamigen Waadtländer Hochtal ist der grösste See des Juragebirges . Im Sommer wird der See bis zu 24 Grad warm und zu einer beliebten Natur-Badi. In kalten Wintern friert der See immer wieder zu und präsentiert sich als natürliche Schlittschuhpiste. Rund um den See herum liegen kleine Dörfer, in denen bis heute traditionelle Uhrmachwerkstätten beheimatet sind. Besonders schön sind Lac-de-Joux-Ausflüge im Herbst, wenn sich die farbigen Wälder an seinen Ufern im spiegelglatten Wasser spiegeln.

7 Fälensee AI

Der Fälensee ist eines der spektakulärsten Ausflugsziele im Alpstein-Gebiet. Er liegt auf 1452 Metern über Meer und sieht aus wie eingeklemmt zwischen den steilen Flanken der Saxerfirst und des Hundsteingrats. Manche Betrachter fühlen sich beim Anblick des Appenzeller Fingersees an norwegische Fjords erinnert. Einen der schönsten Ausblicke auf den See hat man von der Terrasse des Berggasthauses auf der Bollenwees am Ostende des Sees aus, wo man auch übernachten kann. Speziell: Der Fälensee ist nur zu Fuss erreichbar. Die Wanderung ab Brülisau dauert knapp drei Stunden. Anstrengender ist die Tour von der St. Galler Seite her durch die Saxerlücke.

