Wo kann man in den Schweizer Bergen die schönsten Mountainbike-Touren machen? Ihr habt letzten Herbst eure Tipps mit uns geteilt.

Darum gehts Neben dem Wandern geniesst das Mountainbiken eine hohe Beliebtheit in der Schweiz

Die schönsten Mountainbike-Routen der Schweiz bieten atemberaubende Erlebnisse

Die Schweizer Berglandschaft ist nicht nur zum Wandern sehr beliebt. Auch mit dem Mountainbike kann man Ausflüge machen, auf denen weder Spass und Adrenalin noch atemberaubende Aussichten zu kurz kommen. Die Blick-Community hat uns im letzten Jahr ihre Lieblingsrouten verraten.

Fünf-Seen-Tour, Zermatt VS

«Die Fünf-Seen-Tour in Zermatt ist wunderschön und einzigartig. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt», schwärmt Blick-Leser Pascal Julen. Auf diesem Themenweg in der beliebten Zermatter Bergwelt gibt es deutlich mehr zu sehen, als nur das Matterhorn. So kommt man bei dem Ausflug – wie der Name schon verrät – an fünf eindrücklichen Bergseen vorbei: dem Stellisee, dem Grindjisee, dem Grünsee, dem Moosjisee und dem Leisee. Die Länge der Tour beträgt 9,8 Kilometer.

Alps Epic Trail, Davos GR

Der Alps Epic Trail in Davos ist mit rund 40 Kilometern Länge der längste Singletrail der Schweiz. Er schaffte es sogar in die Liste der Epic Rides der International Mountainbike Assosciation. Die Tour beginnt auf dem Jakobshorn, wo man als Erstes zum Sertig-Dörfli fährt. Von hier aus trennt einen nur noch ein kurzer Aufstieg vom Singletrail. «Viel mehr Singletrail-Spass gibt es sonst wohl nirgends», meint Blick-Leser Roger Manser.

Trans-Altarezia Bike, Samnaun GR

«Die Trans-Altarezia Bike von Samnaun bis Tirano war ein absolutes Highlight diesen Spätsommer», schreibt Blick-Leser Florian Goldinger. Kulturell sei diese Route besonders spannend, da man drei Sprachregionen und drei Länder durchreist. «Sportlich war es für mich echt eine Herausforderung. Sehr steile Aufstiege und sportliche Trails runter ins Tal. Das Highlight ist die schwindelerregende Durchquerung der Val-d'Uina-Schlucht.»

Maderanertal Bike, UR

Dieser Tipp kommt von Blick-Leser Peter Hirt. Das Maderanertal hat viel zu bieten: von plätschernden Wasserfällen und idyllischen Seen bis hin zum spassigen Singletrail. Die offizielle Route von Schweiz Mobil ist 27 Kilometer lang und führt von Amsteg als Erstes auf einem steilen Weg in die Höhe nach Bristen. Durch den Wald und an Bächen vorbei ist das Ziel auf dem Hinweg das SAC-Hotel Maderanertal, wo du einen wunderbaren Ausblick auf das Tal geniessen darfst. Auf dem Rückweg führt ein Singletrail zurück nach Amsteg.

Mountainbiken in Buchs, SG

Auch Blick-Leser Björn Bigger verrät seine liebste Mountainbike-Route: «Eine ganz tolle Route geht von Buchs in Richtung Oberschan und anschliessend hoch nach Palfris. Dort hat man eine tolle Aussicht ins Sarganserland, das Seeztal und den Walensee. Weiter geht es in Richtung Sennis mit anschliessender Abfahrt nach Berschis. Im Tal angekommen fährt man dem Seeztal entlang nach Buchs.» Die Aussichten seien es für ihn auf jeden Fall Wert. Zudem gäbe es tolle Einkehrmöglichkeiten, um sich zu stärken oder das E-Bike zu laden.

Mountainbiken in der Jungfrau-Region, BE

Wenn es ums Mountainbiken geht, ist die Jungfrau-Region bei Blick-Leser Joe Smith der Spitzenreiter. So befindet sich hier zum Beispiel der Mountain View Trail, der zu den eindrücklichsten Bike-Strecken im Berner Oberland gehört. Auf dieser abwechslungsreichen Tour über Stock und Stein hast du tolle Ausblicke auf Eiger, Mönch und Jungfrau.

Von Pontresina ins Valposchiavo, GR

«Von Pontresina über Bernina bis nach Poschiavo», lautet der Routen-Tipp von Blick-Leser Erich Krummenacher. Auf dieser Route erwarten dich zum einen zahlreiche landschaftliche Highlights wie zum Beispiel der Bergbach Cascada da Bernina und zum anderen jede Menge Singletrail-Spass. Die Tour dauert knapp vier Stunden und hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad.