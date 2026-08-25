Die Flüssigkeit aus der Mozzarella-Packung landet bei vielen direkt im Abfluss. Dabei kannst du die salzige Lake in der Küche noch vielseitig einsetzen – etwa für Pizzateig, Brot, Saucen oder ein würziges Salatdressing.

Mozzarella-Wasser nicht wegschütten: Dafür ist die Lake gut

Mozzarella-Wasser nicht wegschütten: Dafür ist die Lake gut

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mozzarella-Lake statt wegschütten: Ideal für Pizzateig, Brot oder Saucen

Die salzige Flüssigkeit spart Salz und verleiht Speisen zusätzliche Würze

Tipp: Teil der Wassermenge im Rezept durch Lake ersetzen, vorsichtig salzen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Packung auf, Mozzarella herausnehmen, Flüssigkeit wegschütten – so landet die Lake des Frischkäses in vielen Haushalten direkt im Abfluss. Dabei muss das nicht sein. Die Flüssigkeit besteht vor allem aus Wasser, Salz und Bestandteilen der Molke und lässt sich beim Kochen und Backen weiterverwenden.

Besonders praktisch: Die Lake bringt bereits Würze mit. Wer sie verwendet, kann deshalb an anderer Stelle beim Salz sparen.

0:52 Für Saucen und Pizzateig: Mozzarella-Wasser ist ein Küchen-Geheimtipp

1 Mozzarella-Lake für Pizzateig verwenden

Eine besonders naheliegende Verwendung ist Pizzateig. Statt das gesamte Wasser aus dem Rezept zu verwenden, kannst du einen Teil davon durch die Mozzarella-Lake ersetzen. Das bringt zusätzliche Würze in den Teig. Wichtig ist allerdings, nicht einfach die gesamte Wassermenge durch Lake auszutauschen. Je nach Salzgehalt kann der Teig sonst schnell zu salzig werden.

Tipp: Ersetze zunächst einen Teil des Wassers durch die Lake und taste dich beim Salz vorsichtig heran.

2 Auch Brotteig lässt sich damit verfeinern

Der Küchen-Trick funktioniert nicht nur bei Pizza. Auch für Brot, Brötchen oder Baguette kannst du einen Teil der vorgesehenen Flüssigkeit durch Mozzarella-Lake ersetzen. Die Molke und die Würze der Flüssigkeit verändern dabei Geschmack und Konsistenz des Teigs. Wie beim Pizzateig gilt: Die zusätzliche Salzmenge sollte beim Rezept berücksichtigt werden.

3 Mozzarella-Wasser macht Salatdressings würziger

Auch für ein schnelles Salatdressing kannst du die Lake verwenden. Dafür etwa Mozzarella-Wasser mit etwas Olivenöl und Zitronensaft verrühren und mit Pfeffer sowie frischen Kräutern abschmecken. Da die Lake bereits Salz enthält, solltest du mit zusätzlichem Salz sparsam sein. Besonders gut passt das Dressing zu Tomaten, Blattsalat oder einem klassischen Caprese-Salat.

4 Mozzarella-Lake für Saucen und Suppen nutzen

Ein kleiner Schuss der salzigen Flüssigkeit kann auch Saucen, Suppen und Risotto mehr Würze verleihen. Gerade bei Gerichten mit Tomaten oder Gemüse kann die Lake eine einfache Möglichkeit sein, Flüssigkeit und Geschmack zugleich hinzuzufügen. Dabei gilt auch hier: Erst probieren, dann nachsalzen.

Was du mit übrig gebliebenem Mozzarella machen kannst

Wenn von einer Packung Mozzarella etwas übrig bleibt, sollte der Käse entsprechend den Angaben auf der Verpackung gekühlt und möglichst zeitnah verbraucht werden. Die ursprüngliche Lake einfach über mehrere Tage aufzubewahren und den Käse darin zu lagern, ist dagegen kein Ersatz für die Herstellerangaben zur Haltbarkeit. Nach dem Öffnen solltest du insbesondere auf Kühlung, Verbrauchsfrist und Geruch beziehungsweise Aussehen des Käses achten.

Mozzarella-Lake lieber verwenden als wegschütten

Die Flüssigkeit aus der Mozzarella-Packung ist also kein Abfall, den du zwangsläufig sofort entsorgen musst. Besonders beim Backen und Kochen kann sie als würzige Flüssigkeit zum Einsatz kommen.

Am einfachsten ist der Test beim nächsten Pizzateig: Einen Teil des Wassers durch die Lake ersetzen, beim Salz entsprechend vorsichtig sein – und schauen, ob dir der zusätzliche Geschmack gefällt.