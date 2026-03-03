DE
FR
Abonnieren

Bund und Verband warnen
Tierseuche bedroht Schweizer Emmentaler

In Frankreich ist die Krankheit Lumpy Skin Disease schon verbreitet. Nun ergreift der Bund Massnahmen und verbietet Bauern das Sömmern des Viehs im Nachbarland. Die Angst ist gross, denn ein Übergreifen auf die Schweiz hätte verheerende Folgen für den Käseexport.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
1/6
Für Tausende Schweizer Rinder fällt der Alpsommer im Ausland aus.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das BLV verbietet 2026 die Sömmerung von 6000 Schweizer Rindern in Frankreich
  • Grund ist die Tierseuche LSD, die in Grenznähe auftritt
  • Ein LSD-Ausbruch bedroht Export von 40 % der Schweizer Käseproduktion
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Anna Clara_Kohler_Journalistenschülerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Anna Clara KohlerRedaktorin Politik

Für rund 6000 Schweizer Rinder fallen die Sommerferien in Frankreich dieses Jahr aus: Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat den Bauern die Sömmerung von Schweizer Rindern im Nachbarland verboten.

Die Massnahme wurde wegen der Tierseuche Lumpy Skin Disease (LSD), auch Knötchenkrankheit genannt, ergriffen. In Grenznähe ist die Krankheit auf dem Vormarsch. Auch wenn in der Schweiz noch kein Fall registriert wurde, herrscht Alarmbereitschaft. Denn die wirtschaftlichen Risiken eines Ausbruchs wären enorm. Käse ist das wichtigste Exportgut der Schweizer Landwirtschaft – rund 40 Prozent der Produktion gehen ins Ausland.

Finanzielle und psychische Folgen

Das Problem: Diverse Schweizer Käse wie etwa der Emmentaler werden aus Rohmilch hergestellt. Und sollte LSD in der Schweiz ausbrechen, drohen massive Handelsbeschränkungen beim Export von Rohmilchprodukten. Länder wie Grossbritannien oder Kanada haben bereits in der Vergangenheit mit Importverboten für nicht pasteurisierte Milchprodukte auf LSD-Ausbrüche reagiert. Das BLV warnt, dass bei einem Fall in der Schweiz der freie Handel mit der EU sowie der Export in Drittstaaten unmittelbar gefährdet wären. 

Mehr zur Landwirtschaftspolitik
Bundesbern will Gift-Fleisch unter die Würste mischen
Brisante PFAS-Pläne
Bundesbern will Gift-Fleisch unter die Würste mischen
Wer soll die Schweizer Milch-Misere stoppen?
Unsere Bauern in Ewig-Not
Wer soll die Schweizer Milch-Misere stoppen?
Unsere Bauern sollen ökologischer werden – doch wer zahlt das?
Mit Video
Reportage
«Es lohnt sich»
Valentin Birbaum baut erfolgreich Wassermelonen im Seeland an
«Ich habe die Knochen eines Zwanzigjährigen»
Hausbesuch bei Guy Parmelin
«Ich habe die Knochen eines Zwanzigjährigen»

«Wir unterstützen die getroffenen Entscheide und Massnahmen des BLV vorbehaltlos», sagt denn auch Mireille de Cocatrix, Mediensprecherin von Swissmilk, zu Blick. Die Organisation der Schweizer Milchproduzenten hält es für zentral, dass jetzt in die Prävention investiert werde und sich alle – ohne Wenn und Aber – an die Vorgaben des BLV hielten. «Wir haben grossen Respekt vor den wirtschaftlichen Folgen eines solchen Ereignisses.»

Auch für die Betroffenen wäre ein Seuchenfall eine Tragik, sowohl finanziell als auch psychisch. Aktuell würden politische Vorstösse mit dem Ziel einer besseren Absicherung laufen.

Für Menschen harmlos

Das Amt für Veterinärwesen Bern beschreibt LSD als «hochansteckende Viruserkrankung», die Rinder, Büffel und Bisons befällt. Die Krankheit äussere sich etwa durch Fieber, Appetitlosigkeit und die namensgebenden Knoten auf der Haut der Tiere. Zudem komme es zu einem massiven Rückgang der Milchleistung. Übertragen werde das Virus durch stechende Insekten wie Fliegen und Mücken, auf denen der Erreger bis zu zwei Tage überleben könne.

In der Schweizer Gesetzgebung wird LSD offiziell als «hochansteckende Seuche» eingestuft. Dennoch ist die Krankheit für den Menschen völlig harmlos. Auch der Konsum der Milch oder des Fleisches betroffener Tiere sei unbedenklich. Für den Fall eines Ausbruchs von LSD in der Schweiz seien Notfallszenarien ausgearbeitet worden, die den Schaden tief halten sollen. Unter anderem müsste entschieden werden, welche Produkte kurzfristig mit pasteurisierter Milch produziert würden, sagt Swissmilk.

Tierseuchenpolizei kontrolliert

Tritt ein Fall von LSD in einem Betrieb auf, sieht die Tierseuchenverordnung strenge Massnahmen vor. Die gesamte infizierte Herde muss getötet – im Fachjargon «gekeult» – werden. Frankreich liess im vergangenen Sommer bereits Tausende Tiere töten. Immerhin: Die Landwirte stehen im Ernstfall nicht vor dem finanziellen Ruin, da der Bund 90 Prozent des Schätzungswerts der Tiere entschädigt.

Für die Überwachung und den Vollzug der Massnahmen ist die Tierseuchenpolizei zuständig. Das sind etwa die Kantonstierärzte oder amtliche Tierärzte. Im Seuchenfall wird zudem eine Schutzzone um den betroffenen Betrieb errichtet.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen