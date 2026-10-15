Les célèbres chips Zweifel à l'Aromat reviennent en Suisse dès le 2 novembre. Après leur succès fulgurant en 2025, cette édition limitée sera produite en plus grande quantité pour satisfaire la forte demande.

Les chips Zweifel à l'Aromat font leur grand retour!

Les chips Zweifel à l'Aromat font leur grand retour!

ATS Agence télégraphique suisse

Elles sont de retour. Les chips de la marque Zweifel à l'Aromat seront disponibles à nouveau dès le mois de novembre, en édition limitée dans toute la Suisse. L'année dernière, les stocks ont été dévalisés en deux semaines.

Suite une «demande exceptionnellement forte» l'année dernière, le fabricant de chips Zweifel et Unilever Suisse relance cette variété très appréciée sur le marché, ont fait savoir les deux entreprises jeudi dans un communiqué conjoint.

Les chips sont de retour en magasin et sur la boutique en ligne de Zweifel à partir du 2 novembre, en édition limitée mais «cette fois-ci en quantités nettement plus importantes». L'année dernière, la production initialement prévue pour durer quatre mois a été épuisée en deux semaines seulement, selon Anita Binder, porte-parole de Zweifel, interrogée par Keystone-ATS.

Naissance sur Tiktok

«Les nombreuses réactions et souhaits de la communauté nous ont encouragés à tout mettre en œuvre pour lancer une deuxième fois cette variété sur le marché», se réjouit Christoph Zweifel, directeur de Zweifel Chips & Snacks AG, cité dans le communiqué.

L'idée des chips Zweifel à l'Aromat est née sur TikTok. Un internaute publiait régulièrement des photos de chips de la marque suisse avec des goûts inventés. «Ce qui a commencé par une idée émanant de la communauté est devenu en très peu de temps le snack qui a fait le plus parler de lui en Suisse», se réjouit Zweifel.