A la foire de Schwamendingen, dans le canton de Zurich, le stand de l'UDC à a été complètement détruit dans la nuit de vendredi à samedi et recouvert de slogans. Le parti de droite dénonce une «attaque envers la démocratie» et veut désormais déposer une plainte pénale.

Un stand de l'UDC zurichoise réduit en miettes en pleine nuit

1/4 Dans la nuit de vendredi à samedi, le le stand de l'UDC à la foire de Schwamendingen a été ravagé. Photo: DR

Dimitri Faravel et Joschka Schaffner

L'Union démocratique du centre (UDC) zurichois est dans tous ses états. Dans la nuit de vendredi à samedi, des inconnus ont saccagé son stand à la foire de Schwamendingen, sans oublier d'y inscrire quelques slogans.

Dans un communiqué, le parti de droite conservatrice affirme qu'il est régulièrement la cible de vandalisme et d'actions coup de poing. «Avec l'acte de vandalisme de la nuit dernière, un nouveau point bas a été atteint.»

Saccage et vol de bières

«Là où hier soir encore, des visiteurs tout à fait normaux de la foire mangeaient des croûtes au fromage et faisaient la fête au son de la musique populaire suisse, il n'y a plus aujourd'hui qu'un chapiteau détruit et défiguré», explique le parti. Plusieurs photos montrent l'ampleur des dégâts: le stand s'est effondré, les mâts de la tente ont été brisés et la bâche blanche gisant sur le sol est recouverte de slogans anti-UDC. Même la guirlande de drapeaux suisses y est passée.

«Je suis choqué par la volonté de destruction et la haine de ces gens», déclare le président du parti d'arrondissement et organisateur Markus Weidmann. «Heureusement, il n'y avait plus de personnel sur le stand au moment de l'attaque.»

Selon lui, l'acte s'est produit entre 3 et 4 heures du matin. «Un Securitas était certes sur place. Mais lorsqu'il est arrivé sur les lieux, les vandales étaient déjà partis.» Selon lui, le travail de plusieurs semaines des membres de l'UDC a été réduit à néant en quelques minutes. «Faire quelque chose comme ça, c'est tout simplement de la lâcheté», déclare Markus Weidmann.

En outre, en raison des «énormes dégâts», le parti veut bientôt lancer une campagne de financement participatif sur son site Internet. Il prévoit aussi de déposer immédiatement une plainte pénale contre inconnu, car les malfaiteurs n'ont pas seulement causé un dégât matériel: «Ils aussi volé notre tireuse à bière!»

L'UDC, gardienne de la démocratie?

A Schwamendingen, la sympathie est grande: le Parti socialiste (PS) leur a offert un nouveau réfrigérateur et le Centre une tente de remplacement. Si Markus Weidmann admet que cela est «agréable à voir», il garde ses adversaires politiques dans son viseur: «Je demande au gouvernement municipal de gauche de condamner de tels actes. C'est une attaque contre la démocratie!»

Selon l'UDC, ce n'est en outre qu'une question de temps avant que «l'énergie criminelle croissante des auteurs» ne provoque également des dommages corporels. «Si l'on n'intervient pas de manière conséquente, ce sera bientôt la fin de ces fêtes de quartier.»

Une position que l'on pourrait juger ironique quand on sait que l'UDC est le seul grand parti de Suisse à n'avoir jamais condamné les actions de Junge Tat, groupuscule d'extrême droite dont les leaders ont déjà été condamnés à plusieurs reprises, notamment pour dommages matériels lors de manifestations publiques.