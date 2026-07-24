Un gastroentérologue de 65 ans est accusé d'abus sexuels sur des patientes anesthésiées dans son cabinet à Zurich. Une patiente a découvert un smartphone caché filmant à son insu, déclenchant une enquête pénale.

Un médecin suisse aurait abusé de ses patientes anesthésiées

Un médecin suisse aurait abusé de ses patientes anesthésiées

Il les filmait à leur insu

ATS Agence télégraphique suisse

Un gastroentérologue autrichien pratiquant à Zurich se trouve en détention préventive depuis début juillet. Il est soupçonné d'avoir commis des abus sexuels sur des patientes anesthésiées et de les avoir filmés.

L'homme âgé de 65 ans est sous le coup d'une enquête pénale pour plusieurs délits dont des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, indique vendredi à Keystone-ATS le Ministère public zurichois. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne «20 Minuten».

Au moins huit victimes présumées

Le médecin est soupçonné d'avoir abusé de patientes anesthésiées dans son cabinet et de les avoir filmées à leur insu. L'affaire a éclaté lorsqu'une patiente a remarqué qu'un smartphone branché en mode de caméra était caché dans la salle d'auscultation.

Au fil de l'enquête, la justice zurichoise sur des indices d'autres actes présumés de ce type à l'étranger. Le parquet de Graz (A) a ouvert sa propre enquête pénale dans la foulée. Au moins huit personnes y auraient été victimes de ces délits. Le suspect bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à l'issue de la procédure pénale.