DE
FR

Il les filmait à leur insu
Un médecin suisse aurait abusé de ses patientes anesthésiées

Un gastroentérologue de 65 ans est accusé d'abus sexuels sur des patientes anesthésiées dans son cabinet à Zurich. Une patiente a découvert un smartphone caché filmant à son insu, déclenchant une enquête pénale.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Un gastroentérologue de 65 ans est accusé d'abus sexuels sur des patientes anesthésiées à Zurich. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un gastroentérologue autrichien pratiquant à Zurich se trouve en détention préventive depuis début juillet. Il est soupçonné d'avoir commis des abus sexuels sur des patientes anesthésiées et de les avoir filmés.

L'homme âgé de 65 ans est sous le coup d'une enquête pénale pour plusieurs délits dont des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, indique vendredi à Keystone-ATS le Ministère public zurichois. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne «20 Minuten».

Au moins huit victimes présumées

Le médecin est soupçonné d'avoir abusé de patientes anesthésiées dans son cabinet et de les avoir filmées à leur insu. L'affaire a éclaté lorsqu'une patiente a remarqué qu'un smartphone branché en mode de caméra était caché dans la salle d'auscultation.

Au fil de l'enquête, la justice zurichoise sur des indices d'autres actes présumés de ce type à l'étranger. Le parquet de Graz (A) a ouvert sa propre enquête pénale dans la foulée. Au moins huit personnes y auraient été victimes de ces délits. Le suspect bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140
Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus