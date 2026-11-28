Entre Zurich et Munich, voyager en jet privé peut désormais coûter moins cher qu’un billet en classe affaires chez Swiss. Une plateforme suisse profite des tarifs élevés pratiqués sur cette liaison très peu concurrentielle.

Beat Schmid

Munich, ville de BMW, du Bayern Munich et des Biergarten. Depuis Zurich, s’y rendre en train peut vite devenir une aventure: selon les horaires, le trajet dure au mieux un peu moins de quatre heures. En voiture, il faut compter environ trois heures et demie s'il n'y pas de trafic. Le moyen le plus rapide reste donc l’avion: les quelque 240 kilomètres à vol d’oiseau entre Kloten et Munich sont parcourus en 55 minutes.

Mais c’est aussi l’option la plus chère. La liaison Zurich-Munich étant exploitée uniquement par le groupe allemand Lufthansa, Swiss pratique des tarifs particulièrement élevés. Pour un aller-retour en classe économique dans la même journée, le 8 décembre, il faut compter environ 919 francs.

La facture grimpe encore en classe affaires. Selon la catégorie de réservation, les passagers doivent débourser entre 1400 et 1608 francs. Pour les personnes qui voyagent régulièrement en avion, notamment pour le travail, ce supplément peut toutefois offrir certains avantages, comme un embarquement plus rapide et moins d’attente à l’arrivée.

Une nouvelle offre

A ce niveau de prix, les voyageurs d’affaires pourraient presque s’offrir un chauffeur pour la journée, voire un jet privé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une plateforme de réservation propose désormais des vols en jet privé entre Zurich et Munich à un tarif inférieur à celui d’un billet en classe affaires chez Swiss. Pour un aller-retour le 8 décembre, le prix affiché était de 1603 francs, soit cinq francs de moins qu’un vol Swiss.

Ces vols peuvent être réservés via Peakjet, une plateforme suisse spécialisée dans les liaisons en jet semi-privé. Certaines prestations habituellement associées à l’aviation privée sont comprises. L’enregistrement s’effectue notamment au terminal d’aviation générale, réservé aux vols privés. Situé à l’écart des terminaux principaux, il permet d’éviter l’agitation de l’aéroport, les files d’attente, les boutiques hors taxes et les annonces répétées.

Jusqu’à douze passagers

Peakjet n’est toutefois pas une compagnie aérienne, mais un intermédiaire permettant de réserver des sièges à bord de jets privés. Au lieu d’affréter un appareil entier, les passagers peuvent acheter une place individuellement. Parmi les personnes à l’origine de la plateforme figure Peter Baumgartner, ancien patron d’Etihad.

La liaison vers Munich utilisée dans cet exemple tarifaire est assurée avec des appareils de VistaJet. Cette entreprise, l’une des plus importantes du secteur de l’aviation privée, a été fondée par Thomas Flohr, originaire de Saint-Moritz. Elle aurait envisagé une introduction en bourse il y a quelques mois. La plupart des vols sont opérés avec des Embraer Legacy 650, pouvant accueillir jusqu’à douze passagers.

Il est toutefois peu probable que Swiss revoie ses prix à la baisse, cette nouvelle concurrence restant limitée. Sur les liaisons desservies par plusieurs compagnies, la concurrence fait nettement baisser les prix. Pour un aller-retour Zurich-Londres dans la journée du 8 décembre, par exemple, le billet en classe économique le moins cher coûte environ 500 francs, soit près de deux fois moins que pour Munich. Outre Swiss, British Airways et EasyJet desservent également la capitale anglaise.

Peakjet propose actuellement des liaisons vers Munich, mais aussi vers Nice et Milan.