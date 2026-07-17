ATS Agence télégraphique suisse
Un adolescent de 15 ans a perdu la vie jeudi après une collision entre sa moto et une voiture à Dübendorf (ZH). Il avait fui à vitesse excessive devant la police qui voulait intercepter son passager arrière, car ce dernier ne portait pas de casque.
Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Dans sa fuite en zone 30, le jeune motard a massivement dépassé la vitesse autorisée, indique la police cantonale zurichoise vendredi. Il a finalement percuté latéralement une voiture dans un carrefour.
Le duo à moto a été hospitalisé. Jeudi, le pilote a succombé à ses graves blessures. Son passager âgé de 16 ans se trouve toujours à l'hôpital.
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