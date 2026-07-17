Le week-end dernier à Dübendorf (ZH), un jeune motard a voulu éviter un contrôle de police car son passager n'avait pas de casque. Le pilote a percuté une voiture et est décédé des suites de ses blessures jeudi.

Un ado de 15 ans meurt après un accident à moto à Zurich

Un ado de 15 ans meurt après un accident à moto à Zurich

En fuyant la police

ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 15 ans a perdu la vie jeudi après une collision entre sa moto et une voiture à Dübendorf (ZH). Il avait fui à vitesse excessive devant la police qui voulait intercepter son passager arrière, car ce dernier ne portait pas de casque.

Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Dans sa fuite en zone 30, le jeune motard a massivement dépassé la vitesse autorisée, indique la police cantonale zurichoise vendredi. Il a finalement percuté latéralement une voiture dans un carrefour.

Le duo à moto a été hospitalisé. Jeudi, le pilote a succombé à ses graves blessures. Son passager âgé de 16 ans se trouve toujours à l'hôpital.