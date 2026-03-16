Deux adultes sont inculpés pour une série d’incendies criminels survenus en 2024. Le parquet zurichois exige des peines de prison ferme après des dégâts importants.

Deux inculpés après des incendies en série dans le canton de Zurich

Deux inculpés après des incendies en série dans le canton de Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes ont été inculpés après une série d'incendies criminels survenus dans le district d'Affoltern am Albis (ZH) en 2024. L'enquête avait permis d'identifier trois suspects, dont un pompier et un mineur à l'époque. Les deux prévenus adultes risquent la prison ferme.

Les deux inculpés font partie d'un groupe de trois Suisses, âgés de 17 à 19 ans au moment des faits. Ils avaient été arrêtés fin mai 2024 après des enquêtes intensives, indique lundi le ministère public du canton de Zurich. Le parquet des mineurs est compétent pour le plus jeune.

Granges et véhicules ciblés

Les deux adultes sont accusés d'avoir délibérément mis le feu à plusieurs reprises entre fin mars et fin mai 2024 dans les communes zurichoises de Bonstetten et Wettswil. Ils avaient pris pour cible des granges, des abris de jardin et des véhicules. Il n'y avait pas eu de blessé.

Les dommages matériels provoqués par une douzaine de sinistres au total s'élèvent à plusieurs millions de francs. L'incendie d'une grange avait à lui seul causé des dégâts d'environ 1,4 million. A l’époque des faits, un commandant des pompiers locaux avait confirmé que l’un des suspects était membre des pompiers.

Prison ferme requise

Pour l'accusé le plus âgé, le parquet zurichois requiert une peine de prison ferme de plusieurs années, assortie d'une amende avec sursis. Pour le second prévenu, il demande également plusieurs années de prison ferme, une amende ferme ainsi que des mesures thérapeutiques pour jeunes adultes, dans lequel cas la peine privative de liberté serait suspendue.

Les deux hommes sont accusés d'incendie criminel répété, de tentative d'incendie répétée, de dommages à la propriété, violation de domicile ainsi que de nombreux autres délits. Ils devront comparaître devant le tribunal de district d'Affoltern am Albis. La présomption d'innocence s'applique.