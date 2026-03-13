Au menu de ce vendredi 13 mars: un boulanger vaudois condamné, l'alerte de l'hôpital avant le drame de Chiètres, le Conseil fédéral pointé du doigt, la Suisse inquiète pour sa réputation, et enfin, une cellule de crise dans une école de Fribourg.

Ca y est, la fin de la semaine est à portée de main! Pour terminer en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 13 mars. C'est parti!

1 Un boulanger condamné pour de graves manquements sanitaires

Un boulanger vaudois multirécidiviste en matière de manquements à l’hygiène a été condamné par le Ministère public à 100 jours de prison ferme et 1000 francs d’amende pour violations de la législation sur les denrées alimentaires, rapporte «24 heures». Selon l'ordonnance pénale du jugement, les inspections menées fin 2025 ont révélé des conditions «globalement catastrophiques» dans son laboratoire: denrées périmées, huile de friture non conforme, absence de traçabilité et de protection des aliments, dispositifs d’hygiène vides et températures de conservation inadéquates. Des blattes et autres insectes volants ont également été observés. Malgré plusieurs condamnations précédentes et des interdictions immédiates de travailler prononcées par l’Office de la consommation, l’artisan a continué d’exploiter son laboratoire. Face à ces récidives et au mépris des règles sanitaires, le procureur a infligé une peine de prison ferme, une sanction rarissime pour ce type d’infraction.

2 L'hôpital de Berne avait alerté la police avant le drame de Chiètres

L’hôpital de Berne a, selon les informations de CH Media, considéré comme dangereux l’auteur de l’attaque incendiaire à Chiètres (FR). L’hôpital a averti la police au sujet du patient en fuite. L'homme, psychologiquement instable, se trouvait à l’hôpital en raison d’un problème physique. Selon des informations de Tamedia, il s’est ensuite rendu de sa propre initiative à l’hôpital d’Aarberg (BE). Les vérifications de la police ont toutefois montré que l’homme ne représentait aucun danger. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Berne Seeland a indiqué à Tamedia que le risque d’automutilation ou de danger pour autrui n’avait jamais été détecté. L’homme disposait d’un curateur pour les questions administratives. D’après Tamedia, ses voisins le décrivent comme quelqu’un d’aimable et non agressif. Il vivait dans un camping-car près d’Aarberg et, selon le groupe de médias, subissait une pression pour trouver un nouveau logement.

3 Economiesuisse accuse le Conseil fédéral de procrastiner

Le président de l’organisation faîtière de l’économie suisse Economiesuisse, Christoph Mäder, accuse le Conseil fédéral de faire preuve de procrastination. «Si nous ne sommes plus capables de trouver des compromis, nous aurons bientôt un problème de système», a averti Christoph Mäder dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Selon lui, le Conseil fédéral réalise actuellement «beaucoup de bricolage» faute de majorités politiques. Le gouvernement suisse repousserait ainsi les grands problèmes avec l’aide du Parlement. D’après Christoph Mäder, ces problèmes concernent notamment les finances fédérales, la défense nationale, les retraites ainsi que les relations de la Suisse avec l’Europe.

4 La Suisse inquiète pour sa réputation internationale

Les hauts fonctionnaires de la conférence des secrétaires généraux ont tenu cinq réunions rien qu’en janvier à la suite de la catastrophe de l’incendie survenue à Crans-Montana, dans le canton du Valais, selon la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). D'après les procès-verbaux cités par le journal, la communication a longtemps été le principal sujet de discussion lors de ces séances. Lors de la deuxième réunion, le 8 janvier, un «potentiel dommage à la réputation internationale» a été évoqué. La Chancellerie fédérale, qui dirigeait les réunions, a par ailleurs élaboré un «radar thématique» destiné à suivre et anticiper le débat public afin d'"éviter des surprises évitables».

5 Soutien psychologique à l'école de Fribourg

Parmi les victimes de l’attaque incendiaire survenue à Chiètres figure un élève d’une commune fribourgeoise, selon les «Freiburger Nachrichten». Un état-major de crise a immédiatement été mis en place en collaboration avec les autorités communales et la direction de l’école, a indiqué Andreas Maag, chef de l’Office de l’enseignement obligatoire en langue allemande, au journal. «Certains élèves avaient vu l’accident en direct ou l’avaient filmé, d’autres sont passés sur les lieux», a-t-il expliqué. Le groupe de crise a jugé essentiel de communiquer des informations factuelles et d’assurer la continuité des cours. Les enseignants ont été informés et ont abordé l’événement en classe. Un soutien psychologique reste également disponible pour les élèves concernés.