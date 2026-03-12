Un policier a tiré sur un homme armé d’un couteau ce jeudi à Fribourg. Le suspect, un requérant d’asile soudanais de 21 ans, a été blessé et hospitalisé. Une enquête est en cours.

La police ouvre le feu sur un homme armé d'un couteau

Jeudi 12 mars 2026, vers 14h, une intervention de la Police cantonale fribourgeoise a dégénéré au foyer de la Poya, à Freiburg. Cherchant une personne en fugue d’un établissement psychiatrique, les agents ont trouvé un requérant d’asile soudanais de 21 ans, identifié comme la personne recherchée.

Selon les autorités, l’homme s’est montré agressif et a menacé les policiers avec une arme blanche. Un premier agent a utilisé un taser, sans succès. Face à la situation, un second policier a dû faire usage de son arme de service, blessant l’individu.

Les agents ont immédiatement prodigué les premiers secours avant l’arrivée des ambulanciers, qui ont transporté le blessé à l’hôpital. Une instruction est en cours sous la direction du Ministère public, avec les investigations confiées à la police judiciaire de la Police neuchâteloise. Aucun autre détail n’a été communiqué pour le moment.