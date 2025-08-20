Dans le quartier zurichois de Witikon, une maison nécessitant une rénovation complète est à vendre. L'agent immobilier de luxe Ginesta explique pourquoi cette maison individuelle construite en 1952 vaut au moins 6 millions de francs.

Ce vieux taudis zurichois est mis en vente pour 6 millions de francs

Ce vieux taudis zurichois est mis en vente pour 6 millions de francs

1/4 Pourquoi cette vieille maison à Zurich vaut-elle 6 millions de francs? Photo: Philippe Rossier

Dorothea Vollenweider et Philippe Rossier

Les prix de l'immobilier à Zurich ne connaissent qu'une seule direction, celle de la hausse. Qu'une maison individuelle coûte plusieurs millions de francs dans la ville ne surprend plus grand monde. Mais le prix demandé pour une maison à Witikon, que certains décrivent comme un taudis, risque bien d’étonner même les Zurichois les plus aguerris.

Le bâtiment est dans un état qui nécessite une rénovation complète. Pourtant, l'agence immobilière zurichoise de luxe Ginesta en demande 6 millions de francs. Comment expliquer un tel montant?

Un véritable trésor dans le sol

La maison délabrée avec jardin, construite en 1952, n’a pas été rénovée depuis des décennies. Selon le portail d’évaluation Realadvisor, les prix moyens au mètre carré pour une maison individuelle à Witikon atteignent environ 15'330 francs. Avec une surface habitable de 144 mètres carrés, la valeur devrait tourner autour de 2,2 millions de francs, soit à peine un tiers du prix affiché.

Un trésor en or serait-il enfoui dans le jardin? En réalité, l’essentiel de la valeur réside dans le terrain. «Ce terrain est un terrain à bâtir en zone W3», explique l’agent immobilier de luxe Claude Ginesta. Cette zone résidentielle autorise trois étages complets ainsi qu’un attique. Selon lui, l’indice d’utilisation de la parcelle atteint 90%, ce qui signifie qu’il est possible de bâtir sur la quasi-totalité du terrain.

Le terrain ira au plus offrant

C’est donc ce potentiel de développement qui justifie le prix élevé. Claude Ginesta précise que les terrains à bâtir résidentiels dotés d’un indice d’utilisation aussi important ne sont pas comparables avec les parcelles de maisons individuelles classiques, dont le taux d’exploitation n’est que de 40 à 45%.

La maison a été mise en vente le 4 août 2025. «Le groupe cible est en premier lieu les développeurs de projets», explique Claude Ginesta. Il estime que le bien restera sur le marché dix à douze semaines. «Witikon est considéré comme un endroit très demandé, c'est pourquoi nous nous attendons à un intérêt de taille.»

Selon la documentation de vente, l’adjudication se fera au plus offrant. Une procédure d’appel d’offres pourrait même faire grimper le prix au-delà des 6 millions annoncés.