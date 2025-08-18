DE
Un impôt «injuste»
Les partis bourgeois veulent mettre fin à la valeur locative

Un comité interparti bourgeois plaide pour l'abolition de la valeur locative en Suisse, jugée injuste. La réforme, soumise au vote le 28 septembre, vise selon lui à alléger la charge fiscale de la classe moyenne, des jeunes familles et des retraités.
Cette reforme sera soumise au vote en septembre prochain. (Image d'illustration)
La Suisse doit abolir la valeur locative, un impôt jugé «injuste». Un comité interparti bourgeois a plaidé lundi pour un «oui» le 28 septembre en votation. La réforme allègera la charge de la classe moyenne, notamment des jeunes familles et des retraités, selon lui.

«Les propriétaires de logement doivent payer des impôts sur un revenu qu'ils ne perçoivent jamais», a critiqué ce comité de représentants du Centre, du PLR, des Vert’libéraux et de l'UDC dans un communiqué.

Aider les jeunes et la classe moyenne

Il a appelé le peuple à abolir la valeur locative. La réforme bénéficiera aux retraités. Elle renforcera aussi les chances des jeunes familles d'accéder à la propriété.

Le Parlement a supprimé en décembre la valeur locative. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne sont plus que partiellement déductibles.

Il a aussi prévu un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons touristiques pourront ainsi compenser les pertes fiscales, selon le comité.

