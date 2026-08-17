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Des millions de préjudices
Cyberattaque contre Stadler Rail: le hacker présumé jugé à Zurich

Accusé d’avoir crypté les données d’entreprises comme Stadler Rail pour des rançons, un hacker ukrainien est jugé à Zurich. Soupçonné de liens avec les services russes, il risque 12 ans de prison et une expulsion.
Publié: 15:51 heures
Le hacker a ciblé des entreprises telles que Stadler Rail, Meier Tobler et Crealogix.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le procès d'un informaticien ukrainien de 52 ans, accusé d'avoir piraté plusieurs entreprises dont Stadler Rail, s'est ouvert lundi devant le Tribunal de district de Zurich. Le hacker présumé, qui risque douze ans de prison et l'expulsion, nie toutes les accusations.

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Le Ministère public zurichois lui reproche notamment l'extorsion par métier, la détérioration grave de données et le blanchiment d'argent. L'homme, qui résidait dans le canton de Bâle-Campagne, se trouve depuis octobre 2021 en détention provisoire.

Préjudices chiffrés en millions

Il est considéré comme le développeur central des logiciels malveillants qui ont servi à crypter les données de sociétés telles que Stadler Rail, Meier Tobler et Crealogix afin d'en exiger des rançons. Les entreprises ciblées ont subi des préjudices se chiffrant en millions.

Le procureur a lié ces cyberattaques à la stratégie russe: le commanditaire présumé de l'accusé aurait coopéré avec les services secrets russes, avant de mourir en chutant d'une fenêtre à Moscou en 2022. La défense a pour sa part contesté la validité des preuves numériques.

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