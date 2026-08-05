Après la Confédération, le canton des Grisons a aussi été visé par une cyberattaque sur un serveur SharePoint. Les autorités affirment qu’aucune donnée sensible n’a été volée, selon une analyse préliminaire publiée le 5 août 2026.

Des hackers s'attaquent au système informatique d'un canton

Des hackers s'attaquent au système informatique d'un canton

Pas de fuite majeure signalée

ATS Agence télégraphique suisse

Le Service informatique des Grisons a constaté une cyberattaque visant un serveur SharePoint cantonal. Les premières conclusions indiquent qu'aucune donnée n'a été dérobée et qu'aucun compte n'a été compromis.

Mardi, l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) avait déjà fait état d'une cyberattaque visant les serveurs SharePoint exploités par la Confédération.

Pas de fuite majeure

Selon un communiqué publié mercredi par le canton des Grisons, les spécialistes en sécurité de l'Office cantonal de l'informatique ont constaté un incident similaire sur l'environnement SharePoint cantonal. Celui-ci est responsable du site Internet de l'administration cantonale.

Selon ce communiqué, une première analyse a révélé qu’il n’y avait aucun signe indiquant que des comptes aient été compromis ou que des données aient été dérobées. Les informations confidentielles ou les données personnelles particulièrement sensibles ne sont de toute façon pas concernées, car elles ne sont pas stockées sur ces serveurs.