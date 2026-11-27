Un carambolage impliquant 37 véhicules a fait dix blessés vendredi matin sur l'A1 près de Winterthour (ZH). Le tronçon a été fermé jusqu'à midi, des conditions hivernales étant en cause.

Un carambolage géant sur l'A1 près de Winterthour fait au moins dix blessés

Un carambolage géant sur l'A1 près de Winterthour fait au moins dix blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Un carambolage géant a fait dix blessés vendredi à l'aube sur l'autoroute A1 près de Winterthour (ZH). Au total, 37 véhicules ont été impliqués. Le tronçon a été fermé au trafic jusqu'à la mi-journée, selon le TCS.

L'accident est survenu vers 05h45 au sud de Winterthour, près d'un viaduc situé entre les jonctions autoroutières d'Effretikon et de Winterthour-Töss, en direction de St-Gall. Quatre personnes ont subi des blessures de moyenne gravité et six personnes ont été légèrement blessées, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise.

Le carambolage a impliqué 23 voitures, huit camions et six camionnettes de livraison. On en ignore encore les circonstances et les causes exactes. Les conditions de circulation hivernales ont sans doute joué un rôle dans ces accidents en série, précise la police. Une grande partie des véhicules endommagés a dû être remorquée pour libérer la chaussée.