L'Université de Zurich annonce une percée majeure: un biomarqueur capable d'identifier le GHB, même 72 heures après ingestion. Une avancée cruciale pour les affaires pénales impliquant la drogue du violeur.

En bref Des chercheurs de l'Université de Zurich ont découvert un biomarqueur permettant de détecter la présence de GHB jusqu'à trois jours après ingestion, bien au-delà des six heures habituelles. Cela pourrait révolutionner la médecine légale en facilitant la preuve d'empoisonnements au GHB

Le biomarqueur, composé de GHB lié à un sucre, a été détecté dans 21 échantillons positifs et 8 cas suspects, incluant deux vols et une agression sexuelle présumée

Entre 2024 et 2026, près de 2500 échantillons d'urine médico-légaux ont été analysés, et le biomarqueur est désormais systématiquement recherché dans les laboratoires

ATS Agence télégraphique suisse

Une équipe de scientifiques de l'Université de Zurich (UZH) place beaucoup d'espoirs dans un nouveau biomarqueur qui améliore la détection du GHB, un produit couramment connu sous l'appellation de drogue du violeur. Le GHB a en effet la particularité de disparaître du sang et de l'urine six heures après son ingestion, indique mardi l'UZH.

Avec ce nouveau biomarqueur, les preuves d'une présence de GHB (acide gamma hydroxybutyrique) peuvent être apportées même trois jours après l'administration de la substance. Cette caractéristique doit notamment servir en médecine légale à déterminer si une personne a été droguée à son insu à l'aide du GHB, même lorsque les prélèvements ont été effectués bien au-delà de six heures.

L'équipe de recherche dirigée par Andrea Steuer, de l'Institut de médecine légale de l'UZH, a travaillé sur ce biomarqueur en le testant sur près de 2500 échantillons d'urine provenant d'affaires médico-légales entre 2024 et 2026, fait savoir l'UZH dans un communiqué. Le biomarqueur qui est passé sous la loupe par l'équipe de l'UZH est composé de GHB associé à un sucre. Sa structure chimique exacte n'a pas encore été entièrement identifiée. Lors des tests, le biomarqueur a été détecté dans 21 échantillons d'urine positifs au GHB.

Le biomarqueur a aussi été détecté dans 8 échantillons d'urine où l'on soupçonnait une ingestion de GHB. Parmi ces cas figuraient trois infractions pénales présumées, à savoir deux vols et une agression sexuelle présumée, pour lesquelles des échantillons d'urine avaient été prélevés entre 13 et 16 heures après les faits.

Une preuve formelle

«Ces résultats apportent pour la première fois la preuve, fondée sur la médecine légale, que le biomarqueur reste détectable au-delà de la fenêtre de détection habituelle du GHB», indique Andrea Steuer, autrice principale de l'étude, citée dans le communiqué de l'Université de Zurich.

Les chercheurs ont également montré que le biomarqueur peut être détecté à l'aide de deux méthodes de mesure différentes, couramment utilisées en toxicologie médico-légale. Son utilisation peut ainsi être intégrée aux protocoles de laboratoires existants. Le biomarqueur est désormais recherché systématiquement. Le GHB peut provoquer des amnésies, des troubles cognitifs, voire plonger une personne dans le coma. Des individus malintentionnés l'utilisent pour neutraliser une victime.