A Zermatt, l'ETH-Zurich utilise un câble à fibre optique pour cartographier les crevasses cachées dans le glacier du Gorner. Une technologie prometteuse pour surveiller les glaciers instables.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour explorer l'intérieur d'un glacier et étudier sa stabilité, les scientifiques ont l'habitude d'utiliser des sismomètres. L'opération est cependant coûteuse et moyennement efficace. Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH-Zurich) ont expérimenté une autre méthode prometteuse. Ils ont obtenu des résultats beaucoup plus précis en se servant d'un câble à fibre optique.

«Un seul câble à fibre optique remplace des centaines de sismomètres», souligne le professeur adjoint Thomas Hudson, cité dans le communiqué de l'ETH-Zurich, publié mardi. Grâce à cette technique, les chercheurs ont écouté ce qui se passait dans les entrailles du glacier du Gorner (VS) jusqu'à 25 mètres de profondeur.

Déterminer l'emplacement des crevasses

Le câble à fibre optique a été déployé à la surface du glacier. Un signal lumineux est diffusé dans le câble et celui-ci réagit aux légers tremblements qui se produisent lors de la formation d'une crevasse. Les chercheurs sont capables, grâce aux informations ainsi recueillies, de déterminer l'emplacement d'une crevasse.

Ils peuvent également déterminer la structure de la glace. Le système génère une grosse quantité de données qu'il faut analyser. Pour faciliter ce travail, l'équipe de Thomas Hudson a développé un algorithme. Cette méthode a permis d'avoir un bon aperçu de l'intérieur du glacier du Gorner.

Surveiller les glaciers instables

Le glacier situé au-dessus de Zermatt abrite un nombre étonnamment élevé de crevasses cachées, note l'ETH-Zurich dans son communiqué. Ces crevasses représentaient 8% du volume de glace au point d'échantillonnage. «C'est bien que ce à quoi nous nous attendions», note Thomas Hudson. Le reste du volume de glace, soit 92%, était intact.

Connaître la structure intérieure d'un glacier est essentiel pour évaluer sa stabilité. Cette méthode utilisant un câble de fibre pour repérer fissures et crevasses pourrait servir à la surveillance de glaciers instables. Elle pourrait aussi être utilisée pour étudier les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique.

Grâce à cette technique, les scientifiques espèrent mieux connaître la façon dont les crevasses se développent et comment les crevasses de surface sont liées aux crevasses situées dans les profondeurs du glacier. L'étude de l'ETH-Zurich fait l'objet d'une publication dans la revue «Progrès scientifiques».