DE
FR

Test prometteur à Zermatt
Comment la fibre optique va révolutionner la surveillance des glaciers

A Zermatt, l'ETH-Zurich utilise un câble à fibre optique pour cartographier les crevasses cachées dans le glacier du Gorner. Une technologie prometteuse pour surveiller les glaciers instables.
Publié: il y a 12 minutes
Grâce à la fibre optique, les scientifiques espèrent mieux connaître la façon dont les crevasses se développent. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pour explorer l'intérieur d'un glacier et étudier sa stabilité, les scientifiques ont l'habitude d'utiliser des sismomètres. L'opération est cependant coûteuse et moyennement efficace. Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH-Zurich) ont expérimenté une autre méthode prometteuse. Ils ont obtenu des résultats beaucoup plus précis en se servant d'un câble à fibre optique.

A lire aussi
Un radar bientôt installé pour surveiller un glacier menaçant Blatten
Prévenir tout danger
Un radar va surveiller un glacier menaçant Blatten
En recul depuis 40 ans, le glacier d'Aletsch disparaîtra d'ici 2100
Le plus grand des Alpes
En recul depuis 40 ans, le glacier d'Aletsch disparaîtra d'ici 2100

«Un seul câble à fibre optique remplace des centaines de sismomètres», souligne le professeur adjoint Thomas Hudson, cité dans le communiqué de l'ETH-Zurich, publié mardi. Grâce à cette technique, les chercheurs ont écouté ce qui se passait dans les entrailles du glacier du Gorner (VS) jusqu'à 25 mètres de profondeur.

Déterminer l'emplacement des crevasses

Le câble à fibre optique a été déployé à la surface du glacier. Un signal lumineux est diffusé dans le câble et celui-ci réagit aux légers tremblements qui se produisent lors de la formation d'une crevasse. Les chercheurs sont capables, grâce aux informations ainsi recueillies, de déterminer l'emplacement d'une crevasse.

Ils peuvent également déterminer la structure de la glace. Le système génère une grosse quantité de données qu'il faut analyser. Pour faciliter ce travail, l'équipe de Thomas Hudson a développé un algorithme. Cette méthode a permis d'avoir un bon aperçu de l'intérieur du glacier du Gorner.

Surveiller les glaciers instables

Le glacier situé au-dessus de Zermatt abrite un nombre étonnamment élevé de crevasses cachées, note l'ETH-Zurich dans son communiqué. Ces crevasses représentaient 8% du volume de glace au point d'échantillonnage. «C'est bien que ce à quoi nous nous attendions», note Thomas Hudson. Le reste du volume de glace, soit 92%, était intact.

Connaître la structure intérieure d'un glacier est essentiel pour évaluer sa stabilité. Cette méthode utilisant un câble de fibre pour repérer fissures et crevasses pourrait servir à la surveillance de glaciers instables. Elle pourrait aussi être utilisée pour étudier les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique.

Grâce à cette technique, les scientifiques espèrent mieux connaître la façon dont les crevasses se développent et comment les crevasses de surface sont liées aux crevasses situées dans les profondeurs du glacier. L'étude de l'ETH-Zurich fait l'objet d'une publication dans la revue «Progrès scientifiques».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus