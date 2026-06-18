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L'agresseur toujours recherché
Une fillette de 6 ans agressée sexuellement à la bibliothèque publique d'Yverdon

Une fillette de six ans a été victime d’attouchements dans les toilettes de la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains. Une procédure pénale a été ouverte et l’auteur présumé est toujours activement recherché.
Publié: il y a 35 minutes
Une fillette de six ans a été victime d'attouchements dans les toilettes de la bibliothèque d'Yverdon-les-Bains.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Une fillette de six ans a été victime d'attouchements dans les toilettes de la bibliothèque d'Yverdon-les-Bains le 29 mai dernier. Le Ministère public vaudois a ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt de plainte. L'agresseur n'a pas encore été identifié et est toujours activement recherché. Le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand a confirmé jeudi à Keystone-ATS une information du 19h30 de la RTS, la veille. «L'agression a eu lieu peu avant 16h dans les toilettes de l'établissement où un individu avait rejoint la fillette», a-t-il précisé.

«La fillette a pu sortir des toilettes et alerter sa mère, avec qui elle s'était rendue à la bibliothèque, et qui a immédiatement contacté la police. La fillette a été prise en charge et menée au CHUV pour un constat usuel dans ce genre de cas. Elle a ensuite pu retourner au domicile familial», relate le Ministère public.

Celui-ci a ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt de plainte et confié les investigations à la Brigade des moeurs de la Police cantonale vaudoise. Des mesures d'instruction ont été immédiatement déployées. «Elles n'ont pas permis - à ce stade - d'identifier l'auteur qui est toujours activement recherché et pourrait être lié à un autre cas d'attouchement en avril dernier dans un commerce yverdonnois. Il va sans dire que les autorités prennent cette affaire très au sérieux», écrit encore Vincent Derouand dans sa réponse.

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