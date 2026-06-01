Au programme de ce lundi 1er juin: le suspect de Winterthour en détention préventive, de nouveaux clubs Med dans les Alpes, un tableau suscite la controverse à Zurich, le Parlement ouvre sa session d'été et, enfin, la Suisse ne rentre qu'avec une médaille d'argent.

Le suspect de l'attaque au couteau de Winterthour a été placé en détention préventive

Le suspect de l'attaque au couteau de Winterthour a été placé en détention préventive

Bon mois de juin à vous, amis lecteurs! Pour bien commencer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 1er juin. On est parti:

1 L'assaillant au couteau à Winterthour a été placé en détention préventive

Le suspect de l'attaque au couteau à Winterthour (ZH), qui a fait trois blessés jeudi, a été placé en détention préventive, rapportent ce lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt», qui ont obtenu une confirmation du Ministère public de la Confédération (MPC). Ce dernier a ouvert une procédure pénale pour multiples tentatives de meurtre et de soutien à une organisation terroriste.

2 Le Club Med envisage de nouveaux hôtels dans les Alpes suisses

Le Club Med, qui ne compte plus qu'un seul site en Suisse, à Saint-Moritz (GR), étudie la possibilité d'en ouvrir de nouveaux, indique le président-directeur général du groupe hôtelier français Stéphane Maquaire dans «Le Temps» de lundi. «Nous souhaitons renforcer notre présence dans les Alpes, où la demande est très forte. Des stations comme Zermatt, Verbier ou Crans-Montana nous intéressent particulièrement», ajoute-t-il, soulignant qu'il ne s'agit, pour l'instant, que d'une phase de prospection. Les sites alpins du Club Med affichent des taux d'occupation supérieurs à 90% en hiver, contre 75% pour la moyenne du groupe, relève-t-il.

3 Un tableau fait polémique à Zurich

Un tableau représentant des personnes nues et exposé à la piscine en plein air de Letzigraben à Zurich suscite l'indignation, raconte lundi la «Neue Zürcher Zeitung». Jugeant l'œuvre «Hide away» de l'artiste Sigurd Wendland choquante, la ville a fait installer un film occultant sur la vitre de la salle d'exposition de la piscine pour la cacher aux regards des mineurs. Elle justifie cette mesure en expliquant que l'oeuvre se trouve dans une piscine et non dans un musée. Mécontent, l'artiste exige que le tableau soit renvoyé à Berlin.

4 La session d'été du Parlement est ouverte

Les parlementaires fédéraux se réunissent dès lundi sous la Coupole fédérale pour la session d'été. Au Conseil des Etats, cette première journée sera consacrée à des thèmes du Département fédéral de l'intérieur, comme l'obligation d'assurance maladie pour les détenus en Suisse, mais qui ne sont pas domiciliés dans le pays. Le projet devrait être refusé. Au Conseil national, les débats porteront sur des sujets du Département fédéral de l'économie (DEFR), comme un accord bilatéral avec Kiev visant à associer les entreprises privées suisses à la reconstruction de l'Ukraine.

5 La Suisse célèbre sa médaille d'argent

L'équipe de Suisse de hockey sur glace fête lundi soir à Zurich la médaille d'argent, la troisième de suite, qu'elle a remportée dimanche soir aux championnats du monde qui se sont déroulés à Zurich et Fribourg. Après une semaine de tous les superlatifs pour la sélection helvétique qui a fait rêver tout un pays, une grande foule est attendue sur l'Helvetiaplatz, en dépit de la défaite en finale face à la Finlande.