Après quatre échecs en finale, la Suisse a encore trébuché sur la dernière marche. La troupe de Jan Cadieux s'est inclinée 1-0 contre la Finlande après prolongation sur un but de Konsta Helenius.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une incroyable malédiction qui semble s'abattre sur l'équipe de Suisse. Pour sa cinquième tentative en finale, la Nati s'est à nouveau inclinée. Il s'agit même de sa troisième défaite consécutive à ce stade de la compétition. C'est d'autant plus cruel que la sélection de Jan Cadieux avait littéralement roulé sur la concurrence durant tout ce tournoi en gagnant ses neuf premiers matches dans le temps réglementaire.

Après seulement quatre minutes de jeu, l'équipe de Suisse avait pourtant été la première à se montrer dangereuse grâce à Simon Knak. La Suisse a encore eu une occasion durant le premier tiers par Ken Jäger en power-play. Ces deux chances ont été les seules d'une première période franchement moyenne de la sélection de Jan Cadieux.

À l'inverse, la Finlande a constamment mis la pression en zone offensive. Mikko Lehtonen a même touché la barre transversale en supériorité numérique (14e). Dans la foulée, Anton Lundell a jeté un coup de froid sur Zurich en marquant d'une reprise de volée. Mais après consultation des images vidéo, il était clair que la canne du joueur des Florida Panthers était bien trop haute pour être licite. Le but a été logiquement annulé.

Occasion en or manquée

À cinq secondes de la première pause, les Nordiques ont joyeusement craqué et écopé de deux pénalités. Une occasion en or pour l'équipe de Suisse qui a pu jouer durant deux pleines minutes avec deux hommes de plus sur la glace. Le problème est que les joueurs de la Nati n'ont absolument rien proposé durant cette longue période de supériorité numérique hormis des mauvais choix de jeu et des passes manquées.

La pression finlandaise s'est par contre calmée après cette scène qui n'a débouché sur aucun but. Au moins ça. Les hommes d'Antti Pennanen ont toujours eu l'emprise sur la rencontre, mais les nettes chances de but ont été moins nombreuses. Durant tout le tiers intermédiaire, les «Lions» n'ont d'ailleurs tiré que deux fois en direction du but de Leonardo Genoni. Pius Suter (36e) et Damien Riat (38e) ont eu deux occasions franches de marquer. Après un mauvais début, la Suisse a décidé de vraiment lancer cette finale.

Sur la même lancée

Enfin libérés, les Suisses ont repris le troisième tiers sur le même rythme que la fin du deuxième. Nino Niederreiter a d'ailleurs bien cru ouvrir la marque sur une déviation à quelques centimètres du but de Justus Annunen. Après ce moment de flottement, les Finlandais se sont remis d'aplomb et ont bien cru ouvrir la marque par Sakari Manninen à la 52e. Le joueur de centre genevois s'est retrouvé en position idéale à quelques mètres du but de Leonardo Genoni, très solide en la circonstance.

Une minute plus tard, c'est Roman Josi qui a mis le feu dans la défense adverse dans une atmosphère devenue doucement irrespirable. En toute fin de match, les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la prolongation se jouant en mort subite, comme l'an dernier à Stockholm. Jesse Puljujärvi (61e) et Damien Riat (64e) ont touché les montants d'entrée de prolongation.

Nouvelle désillusion en prolongation

Et cette fois encore, cette loterie qu'est le 3 contre 3 a tourné en faveur de l'équipe adverse. En 2025, l'Américain Tage Thompson avait fait le désespoir des Helvètes après une poignée de secondes seulement. Cette fois-ci, le héros finlandais s'est appelé Konsta Helenius. Son but après 71 minutes a plongé la Swiss Life Arena dans le désespoir. Décidément, cette Nati est maudite.

La malédiction continue. Un an après la désillusion de Stockholm face aux États-Unis, l'équipe de Suisse a encore vu son rêve de titre mondial lui échapper en prolongation. Pour sa cinquième finale mondiale, la Nati a subi un cinquième échec, au terme d'un tournoi qui semblait pourtant la conduire tout droit vers le plus grand exploit de son histoire.