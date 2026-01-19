Plus de 3000 participants de 130 pays sont attendus sont attendus cette semaine à Davos pour la 56e édition du WEF. C'est la première fois que le Forum économique mondial accueille autant de monde, notamment avec la venue des Américains.

Tout ce que vous devez savoir sur le WEF 2026

Riccarda Campell

Davos, la plus haute ville de montagne d'Europe, ressemble cette semaine à une forteresse, aussi lourdement gardée que la base militaire américaine de Fort Knox. L'élite mondiale des sphères politiques et économiques s'y retrouve pour le Forum économique mondial (WEF). Cette édition 2026 restera dans les annales comme la plus grande jamais organisée jusqu'à présent. Notamment avec la présence du président américain Donald Trump.

Qui est attendu à Davos ?

Depuis 1971, le WEF organise sa rencontre annuelle à Davos. Cette semaine, plus de 3000 participants de 130 pays sont attendus. Du jamais vu! Plus de 400 hommes politiques feront le déplacement, dont 65 chefs d'Etat et de gouvernement. Parmi eux:

Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Donald Trump, président des Etats-Unis

Isaac Herzog, président d'Israël

Friedrich Merz, chancelier de l'Allemagne

Emmanuel Macron, président de la France

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Environ 850 chefs d'entreprise du monde entier participent également à l'événement. Parmi les invités figurent:

Jensen Huang, PDG de Nvidia

Satya Nadella, patron de Microsoft

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co

Des chercheurs, des représentants d'ONG et plus de 400 professionnels des médias sont aussi attendus. Fait inédit: Klaus Schwab, fondateur du WEF, sera absent.

Tous les regards sont tournés vers Trump

L'invité de marque est Donald Trump. Il atterrira en Suisse ce mercredi 21 janvier et devrait y rester deux jours. Il sera accompagné d'une importante délégation, comprenant le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Le nombre d'Américains présents au WEF n'a jamais été aussi élevé.

Des mesures de sécurité majeures sont nécessaires. Donald Trump atterrit avec Air Force One, un centre de commandement volant équipé de systèmes de défense de pointe, de lignes protégées contre les écoutes et d'une suite privée. Si la météo le permet, le milliardaire rejoindra Davos en hélicoptère. Généralement, plusieurs appareils survolent la zone simultanément afin d’empêcher toute identification du lieu où se trouve le président. Les forces de sécurité encadreront.

En cas de mauvais temps, Donald Trump utilisera sa limousine blindée, «The Beast», équipée de vitres pare-balles, de sa propre réserve d'oxygène et de sang. Sur le trajet menant à Davos, les services secrets analysent chaque bâtiment en 3D. Une mallette contenant les codes d'autorisation pour une frappe nucléaire fait également partie du dispositif.

Davos devient une forteresse

Le président américain Donald Trump devrait séjourner à l'hôtel Alpengold de Davos, dans une suite présidentielle située à un étage secret. Soldats, gardes du corps et tireurs d'élite sur les toits protégeront le milliardaire. Au sol, des zones de sécurité avec restrictions d'accès sont surveillées par l'armée et la police. L'espace aérien est fermé dans un rayon de 46 kilomètres.

Sera-t-il encore possible de circuler librement à Davos? En principe, oui. On peut s'y rendre en voiture ou en transports publics. Des points de contrôle ont été mis en place à l'entrée et à la sortie de la ville. Les contrôles des bagages pourraient toutefois être renforcés. Les objets dangereux sont interdits. Les autorités grisonnes promettent une «procédure rapide et sans harcèlements», mais préviennent que des temps d'attente sont à prévoir. Les résidents recevront des badges et des vignettes. Les hôtels, magasins et restaurants situés en dehors des zones de sécurité resteront accessibles librement.

Le dialogue au centre du WEF?

Le thème principal du WEF est «A Spirit of Dialogue», c'est-à-dire «un esprit de dialogue». Cette édition 2026 abordera les thèmes de l'Ukraine, de l'Iran, de Gaza et du Venezuela. Du point de vue de la Suisse, les taxes douanières imposées par le milliardaire sont également au centre des préoccupations. Bien que Washington les ait récemment baissées de 39% à 15%, un accord contraignant n’est pas attendu avant le mois de mars. Il y a une dizaine de jours, le conseiller fédéral Martin Pfister a, de manière inattendue, fortement critiqué le républicain. Plusieurs politiciens de gauche demandent à ce que Trump soit exclu du WEF. Mais les organisateurs n'ont rien voulu savoir.

Les réunions sont-elles publiques?

Le WEF a tiré les leçons du passé: outre les rencontres privées, des manifestations ouvertes au public sont organisées, comme l'Open Forum. De plus, certaines réunions sont retransmises en direct ou des communiqués sont publiés ultérieurement. Néanmoins, la plupart des discussions restent informelles et ne sont pas documentées.

Ce sont précisément ces rencontres informelles qui sont considérées comme le cœur du Forum économique mondial. Un second forum, plus secret, se déroule en son sein et autour du centre de congrès: réunions bilatérales, discussions en coulisses et négociations – même si leur ampleur est contestée. Les pays se présentent dans leurs propres «maisons», les entreprises sollicitent discrètement un soutien politique, de nouvelles alliances se forment en dehors des ordres du jour officiels.

Comment suivre le WEF?

Pour les passionnés d'aviation, le Forum économique mondial est un rêve. Environ 500 jets privés sont attendus. L'aéroport de Zurich prévoit près de 1000 vols supplémentaires. Des tireurs d'élite et des démineurs seront présents pour surveiller le tarmac: le clou du spectacle devrait être l'atterrissage de Donald Trump à bord d'Air Force One mercredi.

Pourquoi le WEF est-il critiqué?

Depuis des années, le WEF divise. Cette année, à Zurich, une alliance de gauche a organisé une manifestation autorisée pour dénoncer les questions de sécurité de l'édition 2026. Une action a également eu lieu à Berne, tandis qu'une marche de protestation s'est tenue dans la station grisonne. Les critiques visent notamment Donald Trump et la «réunion d'autocrates».

Au Forum économique mondial, les négociations se déroulent à huis clos entre PDG, politiciens et leaders d'opinion. Le public n'y a pas accès. Des critiques accusent également le forum d'écoblanchiment (greenwashing): il met en avant le développement durable, mais invite des personnalités qui engrangent des milliards grâce à des modèles économiques qui ne respectent pas les normes environnementales.

Combien ça coûte?

Environ 9 millions de francs sont prévus au budget rien que pour les questions de sécurité de l'édition 2026. Ce montant est financé par la Confédération, les cantons et le WEF. L'armée déploiera jusqu'à 5000 soldats pour des missions de soutien, une mobilisation qui ne coûtera pas plus cher qu'un cours de répétition. En cas de dépassement budgétaire – par exemple, pour la sécurité de Trump –, la Confédération peut allouer jusqu'à 900'000 francs suisses supplémentaires.