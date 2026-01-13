DE
FR

A l'approche du WEF à Davos
Les Grisons ne renforceront par leurs règles anti-incendie avant le WEF

Les autorités grisonnes ne renforceront pas les règles anti-incendie pour le WEF à Davos, dès le 15 janvier. Le ministre Peter Peyer affirme que les normes actuelles sont déjà de haut niveau.
Publié: 17:06 heures
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ouverture du Forum économique mondial (WEF) la semaine prochaine à Davos (GR) n'incite pas les autorités grisonnes à renforcer les directives anti-incendies, suite au drame de Crans-Montana (VS). Les règles en vigueur dans le canton «se situent à un très bon niveau», estime le ministre grison de la sécurité, Peter Peyer.

«Avec l'établissement grison d'assurance bâtiment, nos règles en matière de protection contre les incendies se trouvent à un très bon niveau», explique le conseiller d'Etat socialiste mardi à Keystone-ATS, en marge d'une rencontre mensuelle avec les médias. Le gouvernement grison évalue la situation en permanence et consulte des experts à ce sujet, a-t-il souligné.

Aux Grisons, l'assurance bâtiment est responsable de l'autorisation et du contrôle d'édifices particulièrement exposés aux risques d'incendie. Les autres bâtiments sont vérifiés par les communes. Dans le canton, les bâtiments très exposés aux risques sont contrôlés tous les deux ans. Une révision complète est imposée tous les cinq ans aux bâtiments les plus exposés, soit aux hôtels et aux espaces accueillant plus de 300 personnes.

«Nous sommes bien positionnés»

Les sections grisonnes de GastroSuisse et d'HotellerieSuisse ont lancé une campagne d'information la semaine dernière, rappelant les règles anti-incendie. Elles ont appelé les exploitants à former aussi le personnel provisoire à ces principes.

En outre, des représentants de l'Etablissement cantonal d'assurance bâtiment ont rencontré les autorités de la commune de Davos et des responsables du WEF. Les autorités locales ont examiné des demandes d'autorisation pour des installations temporaires et des changements d'affectation, notamment. «Nous sommes bien positionnés» en vue du WEF, résume Peter Peyer.

