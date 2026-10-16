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Première mondiale à Schaffhouse
Stadler Rail teste le premier train à hydrogène à voie étroite au monde!

Le constructeur de trains Stadler Rail établit de nouvelles normes! Sur une voie d'essai spécialement construite à Schaffhouse, il a fait circuler le premier train à hydrogène à voie étroite au monde. L'avenir des transports publics en Italie est désormais examiné sous toutes les coutures en Suisse.
Publié: 18:18 heures
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Le nouveau train à hydrogène à voie étroite de Stadler est testé à Schaffhouse.
Photo: Georg Trueb

En bref

  • Stadler Rail teste le premier train à hydrogène à voie étroite au monde
  • Le groupe thurgovien a construit une voie d'essai spéciale entre Hemishofen et Ramsen SH
  • Les tests servent à préparer la « voie métrique italienne » (950 mm)
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Bernadette Hogg

Chez le constructeur thurgovien Stadler Rail, la dernière innovation roule sur les rails! La première rame à hydrogène au monde destiné aux voies particulièrement étroites. Le groupe de Peter Spuhler a mené des essais probants avec cette nouveauté des transports publics – une véritable première mondiale. Stadler a ainsi testé le train à hydrogène à voie étroite «dans des conditions réelles afin d'en vérifier les performances et la fiabilité», indique un communiqué.

Le train écologique a été conçu pour la compagnie ferroviaire régionale ARST, en Sardaigne. Le défi jusqu'à présent: dans le sud de l'Italie – notamment dans les Pouilles, autour de l'Etna en Sicile, près de Naples ou précisément en Sardaigne –, les trains circulent sur ce que l'on appelle la «voie métrique italienne». Il n'existe aucun autre réseau de ce type en dehors de l'Italie.

Un troisième rail pour la voie d'essai

Entre Hemishofen (SH) et Ramsen (SH), le groupe basé à Bussnang (TG) a donc reconstitué ce printemps les voies du sud de l'Italie: une ligne d'essai de quatre kilomètres, affichant un écartement de précisément 950 millimètres. La voie étroite est posée sous forme de «troisième rail», directement à l'intérieur des voies existantes à écartement normal. Le train à hydrogène Flirt destiné aux Etats-Unis y avait déjà été testé auparavant.

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Comme cela s'avérait impossible en dehors de l'Italie jusqu'alors, les nouveaux convois devaient être testés directement sur place, sur les lignes réellement destinées à leur exploitation. «Grâce à cette voie d'essai, nous pouvons déjà tester les trains en Suisse et les optimiser rapidement et efficacement grâce à la proximité de notre usine de Bussnang», explique Ansgar Brockmeyer, directeur général adjoint du groupe Stadler. Cela permet de gagner un temps précieux: les trains pourront entrer beaucoup plus rapidement en service régulier en Italie.

Comment le nouveau train est testé

Les tests en conditions réelles battent leur plein depuis la mi-octobre. Stadler examine d'abord la propulsion au millimètre: comment le train réagit-il lorsque le niveau du réservoir varie? Comment se comporte-t-il à différentes vitesses? Viennent ensuite des tests d'endurance poussés pour les freins et l'accélération. Le chef de projet Alessio Salvatore souligne: «Chaque test réussi nous rapproche un peu plus de la mise en service du véhicule sur la ligne, en Italie.»

Cette voie spéciale de quatre kilomètres à Schaffhouse deviendra, au cours des trois prochaines années, le passage obligé de cette flotte de trains écologiques: au total, 21 véhicules à hydrogène destinés à la Sardaigne, à la Calabre et à la Sicile y seront examinés sous toutes les coutures. Avant d'entamer leur grand voyage vers le Sud.

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