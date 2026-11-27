Il est bien connu que la situation sécuritaire d'un pays peut se détériorer rapidement. Une nouvelle carte révèle les zones les plus dangereuses du monde.

Voici les destinations les plus dangereuses au monde en 2027

Voici les destinations les plus dangereuses au monde en 2027

En bref Les guerres, la météo et la politique influencent la sécurité des pays.

Une liste des endroits les plus dangereux du monde est publiée chaque année.

Même l'Allemagne recule dans le classement.

Angela Rosser

Fondé au Danemark, le service de sécurité des voyageurs Riskline évalue le degré de sécurité des pays et des villes à travers le monde. Selon l'entreprise, ses équipes d'analyse comparent des milliers d'informations provenant de sources multiples. Cette classification évalue la probabilité d'un danger et la gravité de ses conséquences pour les voyageurs. La carte, fournie par la société Safeture, indique si les dangers sont «négligeables», «faibles», «moyens», «élevés» ou «critiques».

Dans la version actuelle pour l'année 2027, quatre Etats du Golfe – les Emirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït – sont passés du niveau de «danger faible» à un niveau «élevé». De même, l’Arabie saoudite et la Jordanie sont passées de la catégorie «danger moyen» à la catégorie «élevé», et Oman de la catégorie «danger faible» à «moyen». Cette réévaluation concerne également les pays abritant d’importants hubs de trafic aérien international.

Les auteurs citent les attaques iraniennes de 2026 comme une raison précise justifiant la fermeture de l'espace aérien aux Emirats arabes unis. En raison du conflit non résolu, des fermetures d'espaces aériens pourraient être rétablies à Dubaï et Abou Dhabi en 2027. Le risque est également jugé plus élevé pour l'Iran et le Soudan du Sud.

Et la Suisse?

L'Europe connaît également des changements. L'Allemagne, la Finlande, Chypre et le Groenland passent d'un risque de «danger négligeable» à «faible». Le soutien croissant à l'AfD, la polarisation politique grandissante et la menace que représentent les extrémistes de droite, de gauche et islamistes sont cités comme les raisons de ce changement en Allemagne. Aucune explication précise n'est fournie pour les autres pays.

Mais certains pays s'en sortent bien. Les risques liés aux voyages aux Maldives et au Salvador diminuent. Le Népal et le Cameroun sont également considérés comme un peu plus sûrs. La Suisse reste stable au niveau de risque le plus bas et continue de figurer parmi les dix pays considérés comme particulièrement sûrs, comme le Canada, le Costa Rica, le Danemark et Singapour.

Cette année, Berne figurait parmi les villes les plus sûres, tandis que Zurich y apparaît pour l'année prochaine. Toutefois, ce classement ne reflète en rien le niveau de sécurité réel. Les pays et les villes sont classés par ordre alphabétique. Le fait que l'Ukraine et le Venezuela ne figurent plus parmi les zones les plus dangereuses en 2027 s'explique aussi par cela et ne dit donc pas grand-chose sur le risque réel sur le terrain.