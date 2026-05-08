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Selon le premier sondage SSR
Oui à la réforme du service civil, impasse sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» de l'UDC

La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage SSR publié ce vendredi. L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», qui vise à plafonner la population, voit encore son issue de vote incertaine.
Publié: 06:01 heures
Selon le premier sondage SSR, la réforme du service civil passerait. Un flou persiste autour de l'initiative UDC des 10 millions.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La modification de la loi sur le service civil devrait être adoptée, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», qui veut plafonner la population, l'issue du vote est encore floue.

Si le peuple avait voté début mai sur l'initiative de l'Union démocratique du centre (UDC) «sur la durabilité», 47% des personnes l'auraient acceptée et 47% l'auraient rejetée. La part des indécis se monte à 6%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation «d'impasse».

Selon gfs.bern, l'opinion sur ce sujet est déjà très avancée. Environ 80% des personnes indiquent avoir une intention ferme de voter pour ou contre le projet.

Partisans du PLR divisés

Alors qu'une large majorité des partisans de l'UDC veut voter pour l'initiative (95%), elle est clairement refusée par les sympathisants des partis de gauche. Les partisans du Parti libéral-radical (PLR) ne sont pas encore positionnés de manière claire sur la question (48% de non et 43% oui), alors que le parti recommande de refuser le texte. La tendance pour le Centre va en direction du non.

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Les hommes tendent à accepter le projet un peu plus que les femmes et les 40-65 ans sont la seule tranche d'âge à dire oui de justesse. Gfs.bern indique toutefois que ces chiffres ne suffisent pas pour donner une majorité claire. En Suisse romande, le refus est un peu plus marqué (53% et 11% d'indécis) qu'en Suisse alémanique (45%) et qu'en Suisse italienne (52%). Les régions rurales et les agglomérations approuvent davantage l'initiative que les régions urbaines.

Pour les partisans, l'argument principal est celui de la surcharge des infrastructures suisses par la croissance démographique. Ils soutiennent aussi le plafonnement de la population pour protéger les bases naturelles de la vie. Une majorité des opposants estime que la Suisse dépend entièrement de l'immigration. De même, l’importance de la voie bilatérale avec l’Union européenne est reconnue à une large échelle.

L'accès au service civil serait durci

Actuellement, la réformation de la loi sur le service civil, qui vise à durcir son accès, serait acceptée à 52% et refusé à 40% par les sondés. Huit pourcents des sondés restent indécis. Plus de trois quarts des sympathisants des Vert-e-s et du Parti socialiste (PS) refusent le projet. Ceux des Vert'libéraux sont partagés avec une légère avance pour le «non». Le oui l'emporte de peu au sein de partisans du Centre tandis qu'il est massif auprès de ceux de l'UDC et du PLR (76% et 71%).

Sur cette question, gsf.bern remarque que l’opinion est à un stade «moyen» de formation: seules 57% des personnes sont fermement ou modérément décidées. Les moins de 40 ans se montrent critiques face à cette modification (52% de non), les autres tranches d'âge y sont favorables. Les hommes soutiennent davantage ce changement de loi, tandis que les femmes sont mitigées.

Les Suisses alémaniques approuvent (56%) de manière plus élevée que les Suisses romands et italiens (40% et 50%). La Suisse italienne comptent encore 21% d'indécis. Les arguments en faveur recueillent des majorités claires, selon le sondage. Les partisans sont d'avis que les effectifs de l’armée suisse et sa capacité opérationnelle doivent être assurés à long terme. Les arguments contre en revanche n’obtiennent aucune majorité.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 20 avril et le 3 mai auprès de 19’728 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

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