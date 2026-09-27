Les Suisses étaient appelés aux urnes ce dimanche 27 septembre. Au menu de cette journée de votations, deux initiatives fédérales et de nombreux objets cantonaux. Tour d'horizon des résultats.

Journée de votations, ce dimanche en Suisse avec deux objets fédéraux et de nombreux objets cantonaux au menu du jour.

Sans surprise, les deux initiatives fédérales soumises au vote ont été balayées par le peuple suisse.

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L'initiative pour la neutralité, déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, a été largement rejetée à plus de 70%, selon l'institut gfs.bern dimanche.

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L'initiative populaire «Pour une alimentation sûre» a connu le même sort. Le texte déposé par des agriculteurs et chercheurs qui voulaient rendre le pays majoritairement autosuffisant dans un délai de 10 ans, a également été massivement balayé.

A Genève

Quatre objets étaient soumis aux citoyens genevois. Le crédit de 39,5 millions de francs destiné à cofinancer des infrastructures transfrontalières de mobilité a été accepté à une large majorité. Selon les premiers résultats, 56,81% des votants ont dit «oui». Une large alliance de partis et d'associations a fait campagne pour éviter l'échec de 2014, quand les Genevois avaient refusé de financer des parkings-relais en Haute-Savoie (F). Le crédit adopté dimanche va cofinancer, à hauteur de 22%, douze projets concrets – des places de P+R, des voies de bus prioritaires et une extension de tram. Objectif: supprimer 15'000 véhicules quotidiens à la frontière.

L'initiative socialiste «Pour une contraception gratuite» a été acceptée dimanche par 57,99% des votants, selon des résultats anticipés. Reste maintenant à concrétiser ce principe dans une loi. Tous les moyens contraceptifs dont l'efficacité est reconnue sont concernés: soit la pilule, les stérilets, les implants, les injections, les patchs, les anneaux vaginaux, la pilule du lendemain ou encore les préservatifs. Cette gratuité s'applique sans distinction de revenus ou d'âge. L'initiative du PS était soutenue par la gauche, Le Centre et Libertés et justice sociale (LJS). Il s'agit d'une première en Suisse.

Les locataires genevois ne pourront pas acheter leur logement plus facilement. Attaquée par un référendum, la modification de la LDTR a été rejetée dimanche par 63% des voix, selon les premiers résultats basés sur le vote par correspondance.

Pour finir, les Genevois refusent de toucher au contrat de prestation 2025-2028 entre la HES-SO Genève et le canton. Attaquée par référendum, la coupe de 2 millions de francs par an est rejetée dimanche par 58,23% des votants, selon les premiers résultats.

Dans le canton de Vaud

Les contribuables vaudois auront droit à un allègement fiscal supplémentaire. L'initiative populaire demandant une baisse de 12% de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune a été acceptée.

Le texte a convaincu 53% des votants (après 99% du dépouillement), le taux de participation frôlant les 50%. Ce résultat constitue une victoire pour la droite et les milieux économiques face à la gauche et aux syndicats, mais aussi au détriment du Conseil d'Etat qui recommandait un refus de l'initiative.

A Berne

Le corps électoral bernois devrait refuser dimanche l'inscription de la formation dans la Constitution. Après le dépouillement de sept arrondissements sur dix, le non l'emporte par 65,7% des votants. Aucun arrondissement ne s'est pour le moment prononcé en faveur de cette initiative qui impose au canton et aux communes de garantir un enseignement de haute qualité sur tout le territoire. Dans l'arrondissement de Biel/Bienne, le non s'élève à 56,4%. Le résultat de Berne-Mittelland n'est pas encore connu.

A Zurich

Le canton de Zurich devrait devenir le premier outre-Sarine à étendre l'accès au suicide assisté à l'ensemble des EMS, publics comme privés, ainsi qu'aux hôpitaux et cliniques de réadaptation. Les citoyens ont plébiscité dimanche une modification de loi en ce sens.

Selon une première projection du canton, les votants ont dit oui à 63,8% à un contre-projet qui impose aux établissements médico-sociaux (EMS) privés, hôpitaux et cliniques de réadaptation l'obligation de tolérer l'aide au suicide dans leurs murs. Le texte était combattu par le gouvernement.

Dans les Grisons

Les citoyens grisons refusent d'introduire le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Ils ont balayé une révision de la constitution, appuyée pourtant par les autorités. Glaris reste donc le seul canton à avoir innové en ce sens, à travers une décision surprise de sa Landsgemeinde en 2007. Les votants des Grisons ont rejeté à 67,42% le texte qui leur était soumis par le canton, selon les résultats définitifs. Le taux de participation au scrutin a atteint 45,09%.