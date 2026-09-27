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Votations du 27 septembre
Le peuple suisse balaie l'initiative pour la neutralité

Les Suisses ont largement rejeté ce dimanche l'initiative sur la neutralité, portée par Pro Suisse et l'UDC. Plus de 70% des votants ont dit non.
Publié: 12:10 heures
L'UDC enregistre son troisième échec dans les urnes en six mois.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse
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La neutralité suisse ne sera pas redéfinie. Le peuple suisse a massivement rejeté l'initiative pour la neutralité, déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, selon une projection de l'institut gfs.bern dimanche. 71% ont dit non. L'UDC enregistre son troisième échec dans les urnes en six mois. Sur la neutralité, la carte est rouge vif. Aucun canton n'a soutenu l'initiative.

Le score est quasi soviétique dans les cantons romands. Neuchâtel a refusé l'initiative par 75,6%, Vaud par 73%. Les Jurassiens ont refusé à 71,8% et les Fribourgeois à 71,1%. Le non s'élève à 67,1% en Valais. Deux tiers des Genevois ont refusé le texte.

Le texte n'a pas séduit Outre-Sarine non plus. Bâle-Ville a été le canton le plus virulent contre le texte, avec 79,9% de non, suivi de Bâle-Campagne avec 74%. A Zurich, quasi trois votes sur quatre sont un refus. En Argovie, le non l'emporte par 70,4%.

Au Tessin, le non est moins virulent, avec seulement 51,8%. Près de la moitié des communes ont soutenu le texte. Les communes italophones des Grisons ont également dit oui. Mais le canton a refusé l'initiative par 64,9%.

Neutralité perpétuelle et armée

L'initiative voulait qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exigeait aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ne participe pas aux guerres étrangères et ne prenne pas de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

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L'UDC et les milieux proches de ce parti, mais aussi le Comité pour la Genève internationale et sa neutralité ainsi que le Conseil de la neutralité, soutenaient le texte. Au-delà, personne n'était convaincu, estimant que l'initiative affaiblissait la neutralité, au lieu de la renforcer.

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