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«Aucune solution proposée»
Les cantons de Suisse occidentale contre l'initiative de l'UDC

La UDC propose l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», vivement rejetée par la Suisse occidentale. Les cantons dénoncent une menace pour l’économie, les services publics et les relations bilatérales avec l’UE.
Publié: il y a 54 minutes
La CGSO «s'oppose fermement» à l'initiative, a affirmé lundi à la presse à Meyrin la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les cantons de Suisse occidentale sont opposés à l'unanimité à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» soumise le 14 juin prochain au peuple. Celle-ci ignore les disparités régionales, fragilise durablement l'économie et menace la voie bilatérale avec l'UE.

La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) «s'oppose fermement» à l'initiative, a affirmé lundi à la presse à Meyrin (GE) la conseillère d'Etat genevoise Nathalie Fontanet. «Ce texte ne propose aucune solution aux problèmes de la population» et il «en générerait», dit-elle.

Selon la CGSO, l'initiative viole «les souverainetés cantonales» et «la solidarité nationale». Et certains cantons comme celui du Jura, où la population stagne, seraient affectés.

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Côté économique, la pénurie de personnel serait importante dans la santé, l'éducation ou les transports publics. La Suisse pourrait manquer d'environ 460'000 travailleurs à plein temps d'ici 2035, fait remarquer la CGSO.

Autre argument, la voie bilatérale serait menacée, y compris la collaboration sur l'asile.

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