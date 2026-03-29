Le procureur général sortant Olivier Jornot est réélu à Genève. Il rempile pour un nouveau mandat face à son challenger Pierre Bayenet.

Olivier Jornot conserve son poste de procureur général

Olivier Jornot conserve son poste de procureur général

Rien ne change à Genève

Solène Monney Journaliste Blick

Pas de surprise cette fois-ci à Genève. Olivier Jornot est réélu procureur général et conserve la tête du Ministère public. Le sortant l'emporte avec 43'925 voix contre 37'520 pour le procureur Pierre Bayenet (Ensemble à gauche).

En poste depuis 2011, le magistrat PLR décroche ainsi un nouveau mandat. Son rival n'est, lui, pas parvenu à faire basculer l’élection malgré une campagne offensive.

Fermeté contre approche sociale

Déjà opposés en 2014, les deux hommes incarnaient une nouvelle fois deux visions de la justice très différentes. Continuité et fermeté pour Jornot, changement et approche plus sociale pour Bayenet.

Le procureur général genevois occupe une fonction clé: il dirige le Ministère public et exerce une influence déterminante sur la politique pénale du canton.

Pas de changement au bout du Léman

Olivier Jornot briguait un troisième mandat, fort d’un bilan qu’il défend comme solide, malgré des critiques récurrentes sur le fonctionnement de la justice genevoise.

Face à lui, Pierre Bayenet, procureur et figure de la gauche, espérait incarner une alternative. Déjà candidat en 2014, il avait depuis renforcé son profil politique, en étant soutenu cette fois par les Verts et les Socialistes. Mais cela n’a pas suffi. Avec cette réélection, Genève fait le choix de la continuité à la tête de sa justice.