DE
FR

L'initiative contre la SSR mobilise le plus
Plus de 8 millions de francs dépensés pour la campagne du 8 mars

Les dépenses pour les campagnes des prochaines votations fédérales reflètent des enjeux majeurs. L'initiative SSR domine avec 5,77 millions, tandis que le fonds climat mobilise 2,04 millions.
Publié: il y a 8 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les partisans et les opposants des quatre objets en votation le 8 mars prochain ont annoncé des montants de 8,75 millions, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances. L'initiative SSR mobilise le plus avec 5,77 millions de francs déclarés.

L'initiative populaire «200 francs, ça suffit», de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR, veut non seulement réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, mais aussi exonérer complètement toutes les entreprises.

Les opposants ont annoncé un montant total de 3,88 millions. Les fonds proviennent de la fondation Médias souverains suisses, du PS, du Conseil suisse de la musique, de l'alliance pour la diversité des médias, d'Operation Libero, du comité sportif contre l'initiative et de la Fondation pour la démocratie directe.

A lire aussi
Votation sur la redevance: les journalistes de la RTS peuvent-ils s'exprimer librement?
Massimo Lorenzi fait réagir
Votation sur la redevance: les journalistes de la RTS peuvent-ils s’exprimer?
Les Suisses soutiennent l'imposition individuelle, suspense pour la redevance
Sondage SSR
Claque pour le fonds climat
Les Suisses soutiennent l'imposition individuelle, suspense pour la redevance

Les partisans du texte ont injecté environ deux fois moins d'argent dans leur campagne (1,89 million). Un peu moins d'1,5 million provient du comité d'initiative. L'usam, l'UDF et l'union des PME et des arts et métiers du canton de Zurich ont apporté le reste de la somme.

Deux millions pour le fonds climat

Deuxième objet en votation, l'initiative pour le fonds climat demande au Conseil fédéral d'allouer entre 0,5 et 1% du PIB à des investissements pour le climat. Quelque 2,04 millions ont été déclarés pour ce texte.

L'Alliance «Non au fonds de dette climatique» a dépensé 1,39 million pour rallier les Suisses à sa cause. La gauche, à l'origine du texte, a déboursé 650'000 francs.

Dépénalisation du mariage

Pas moins de 940'000 francs ont été déclarés pour la loi fédérale sur l’imposition individuelle. 550'000 francs proviennent du camp du oui. L'UDC et le Centre ont tous deux investi environ 200'000 francs. La réforme du Parlement veut abolir la «pénalisation du mariage». Elle propose que les couples mariés remplissent deux déclarations d'impôts séparées comme les couples non mariés.

A lire aussi
Les différents modèles cantonaux pour atténuer la charge fiscale des couples mariés
Votations du 8 mars
Ces cantons qui atténuent la charge fiscale des couples mariés
Pour ou contre l'imposition individuelle? Kathrin Bertschy et Philipp Matthias Bregy croisent le fer
Interview
Vert'libéraux contre le Centre
Qui profitera réellement de l'imposition individuelle? On en débat!

Les partisans et opposants de l'initiative sur l'argent liquide n'ont eux annoncé aucun montant. Les acteurs politiques doivent déclarer les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs, a rappelé le Contrôle fédéral des finances.

Record pour la valeur locative

Celui-ci a recueilli les données relatives à une votation pour la première fois en vue de celles du 3 mars 2024. Cela avait déjà été le cas pour les élections fédérales du 22 octobre 2023.

Les moyens investis par les partisans à la réforme de l'imposition de l'immobilier, en votation le 28 septembre 2025, ont constitué un record depuis l'introduction des règles de la transparence du financement de la vie politique. Le camp du oui avait budgétisé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus