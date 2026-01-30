DE
FR

Claque pour le fonds climat
Les Suisses soutiennent l'imposition individuelle, suspense pour la redevance

Selon le premier sondage SSR en vue des votations du 8 mars, une majorité soutient l’imposition individuelle. L’initiative sur la redevance radio-TV reste indécise, tandis que le fonds climat serait rejeté.
Publié: 06:33 heures
Un premier sondage SSR donne le ton sur les prochaines votations suisses du 8 mars.
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Suisses diraient oui à l'imposition individuelle, selon le premier sondage SSR, publié vendredi en vue des votations du 8 mars. Aucune majorité claire ne se dégage en revanche pour l'initiative visant à réduire le montant de la redevance radio-tv à 200 francs.

Si le peuple avait voté à la mi-janvier, l'initiative SSR aurait été rejetée par 52% des sondés, tandis que 46% l'auraient acceptée. La part des indécis se monte à 2%. L'institut gfs.bern, qui a réalisé l'enquête, parle de situation d'impasse.

Revers pour le fonds climat

L'introduction de l'imposition individuelle est soutenue par près de deux tiers des votants (64%). L'initiative sur l'argent liquide, tout comme le contre-projet, récolte aussi un large soutien avec 65% d'opinions favorables pour la première et 67% pour le second. L'initiative de la gauche pour un fonds climat serait en revanche rejetée, trois sondés sur cinq se déclarant contre ou plutôt contre.

Le sondage a été réalisé par l'institut gfs.bern entre le 12 et le 26 janvier auprès de 15'371 titulaires du droit de vote de tout le pays. La marge d'erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

