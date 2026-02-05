Le 8 mars, les électeurs se prononceront sur l'imposition individuelle et la suppression de la pénalité fiscale liée au mariage. La conseillère nationale vert'libérale Kathrin Bertschy et le président du Centre Philipp Matthias Bregy en débattent pour Blick.

Céline Zahno , Ruedi Studer et Philippe Rossier

Une réforme fiscale d'ampleur s'invite dans le débat politique: l'introduction de l'imposition individuelle, destinée à mettre fin au désavantage fiscal frappant les couples mariés. Les partisans comme les opposants se disputent chaque voix. Kathrin Bertschy, coprésidente d'Alliance F et conseillère nationale vert'libérale, croise le fer avec Philipp Matthias Bregy, président du Centre, lors d'un débat organisé par Blick.

Kathrin Bertschy, qui remplit la déclaration d'impôt dans votre ménage?

Nous deux, bien sûr.

En cas de oui, seriez-vous gagnante?

Nous paierions probablement à peu près le même montant à l’avenir qu’aujourd’hui. La plupart des couples verraient leur charge fiscale diminuer, car la pénalité fiscale liée au mariage serait également supprimée, de même que l’imposition individuelle.

Qu'en est-il pour vous, Philipp Matthias Bregy?

Je remplis ma déclaration d’impôts. Et ma femme a été claire: si je ne parviens pas à faire voter contre l’imposition individuelle, je devrai remplir deux déclarations d’impôts à l’avenir. Bénéficierons-nous de l’imposition individuelle? Probablement pas, du moins pas en ce qui concerne les impôts cantonaux – comme la plupart des couples mariés avec enfants.

Selon la Confédération, 14% de la population paierait plus en cas de oui. Qui sont ces perdants?

PMB: Ce chiffre de 14% ne reflète qu'une vision partielle des impôts fédéraux. Plus important encore, la proposition modifierait également les législations fiscales cantonales et municipales. Par exemple, dans le canton d'Argovie, le gouvernement cantonal estime que 40% des familles paieront plus d'impôts à l'avenir. C'est un chiffre significatif qui montre bien qui sont les perdants.

KB: Je trouve très étrange que Markus Dieth, député du Centre du gouvernement cantonal d'Argovie, veuille déjà savoir comment la proposition sera mise en œuvre au niveau cantonal. Ce sera au Parlement cantonal d'en décider. Il est évident que les cantons appliqueront la proposition de manière à ce que le plus grand nombre possible de personnes en bénéficient et le moins possible soient perdantes. C'est ainsi que nous avons procédé au niveau fédéral. Un point est crucial: l'imposition individuelle sera introduite aux trois niveaux. La pénalité fiscale liée au mariage s'applique aux niveaux fédéral, cantonal et municipal.

PMB: Il est évident que la mise en œuvre cantonale sera similaire. Cela signifie qu'il y aura de nombreux perdants dans les cantons. La classe moyenne, en particulier, en supportera les conséquences. De plus, les cantons se sont conformés depuis longtemps à l'arrêt de la Cour fédérale de justice et ont aboli la pénalité fiscale liée au mariage. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement exige maintenant des cantons qu'ils refondent tout le système.

KB: Les cantons n'ont pas complètement aboli la pénalité fiscale liée au mariage, même s'ils aiment à prétendre le contraire. Les couples mariés avec enfants sont toujours pénalisés, car les cantons accordent également des déductions et des taux d'imposition spéciaux aux couples non mariés. Cela conduit à une situation où un couple marié avec enfants et deux revenus paient plus d'impôts qu'un couple non marié ayant le même revenu. Seule l'imposition individuelle élimine systématiquement la pénalité fiscale liée au mariage à tous les niveaux. C'est aussi extrêmement important pour l'égalité!

En cas de oui, ce sont surtout les couples dont l'un des membres gagne environ 75% du revenu ou plus qui seraient désavantagés. Il s'agit d'une minorité.

PMB: Cela concerne principalement les impôts fédéraux, mais l’impact négatif serait encore plus marqué au niveau cantonal, où la situation se dégraderait par rapport à aujourd’hui. L'imposition individuelle favorise nettement les couples à double revenu et aux revenus élevés. Les nouveaux calculs montrent que les retraités aisés en profiteraient également. En revanche, les familles avec de grands écarts de revenus seraient pénalisées, car elles ne pourraient, par exemple, déduire que la moitié des abattements fiscaux pour enfants.

KB: L'imposition individuelle offre une solution qui avantage la majorité tout en n'alourdissant la charge fiscale que pour une minorité. Les impôts fédéraux sur les ménages seront réduits de 600 millions de francs: la moitié de la population en profitera, 36% ne seront pas concernés, et seulement 14% verront leurs impôts augmenter. Concrètement, cela touchera surtout les ménages monoparentaux à hauts revenus, tandis que les classes moyennes et les revenus modestes bénéficieront d’une baisse des taux d’imposition.

Philipp Matthias Bregy, le 8 mars, nous voterons sur l'imposition individuelle. Mais il y a aussi une initiative du Centre en suspens qui veut supprimer la pénalisation du mariage.

Je pense qu'il est bon que les deux conjoints travaillent et se partagent les tâches. Mais contrairement à l'imposition individuelle, notre initiative veille à ce que l'on ne soit plus pénalisé, indépendamment du taux d'occupation et du modèle de vie.

Mais comment y parvenir?

Nous proposons une méthode alternative de calcul des impôts. Les couples mariés rempliraient une seule déclaration de revenus à deux colonnes, comme actuellement. Le système calculerait ensuite le montant à payer conjointement ou séparément, et le montant le plus faible serait automatiquement facturé. C'est une solution avantageuse pour tous les couples mariés!

« Avec l'imposition individuelle, nous avons enfin l'occasion de mettre fin à cette pénalité fiscale et de créer de nouvelles incitations au travail Kathrin Bertschy, conseillère nationale vert'libérale »

Kathrin Bertschy, qu'en pensez-vous? Cela semble être une solution idéale où personne n'est perdant.

L'initiative du parti du Centre, qui pourrait entraîner jusqu'à trois milliards de francs de pertes fiscales en cas de fractionnement complet des revenus, serait extrêmement coûteuse et devrait être financée par une hausse des impôts. Affirmer qu'une autre solution bénéficierait d'un soutien majoritaire n'est qu’un écran de fumée de la part de la direction du parti, qui se débat depuis des années pour parvenir au compromis actuel. Les autres propositions sont incomplètes: elles ne suppriment pas totalement la pénalité fiscale liée au mariage, surtout au niveau cantonal. Les opposants ne parviennent même pas à s'accorder entre un calcul alternatif de l'impôt et la solution, bien plus coûteuse, du fractionnement des revenus. Avec l'imposition individuelle, nous avons enfin l'occasion de mettre fin à cette pénalité fiscale et de créer de nouvelles incitations au travail.

La Confédération estime que le changement de système pourrait générer entre 10'000 et 44'000 emplois à plein temps. Cela permettrait de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

PMB: Si l'on extrapole à la Suisse, cela représente seulement 0,2 à 0,8% de la main-d'œuvre. C'est bien peu. Ce qui compte surtout, c'est que notre initiative élimine également la discrimination pour les couples à double revenu élevé, créant ainsi la même incitation au travail.

KB: Objection! Avec votre initiative, le potentiel n'est que de quelques milliers d'emplois à temps plein, car elle n'intervient qu'au niveau fédéral. De plus, les taux d'imposition élevés sur les revenus secondaires sont maintenus. Les incitations à l'activité professionnelle ne s'améliorent que si la progression du deuxième revenu commence à zéro. En revanche, 44'000 emplois à temps plein signifient 150'000 femmes bien formées qui augmentent leur taux d'occupation de 30%. Elles travaillent dans les soins, les hôpitaux ou les écoles. Des spécialistes dont nous avons un besoin urgent.

PMB: Mais le système fiscal n'est qu’un facteur secondaire pour inciter au travail. Des conditions comme un emploi adapté, la possibilité de faire garder ses enfants ou de bonnes liaisons de transport sont bien plus déterminantes. On ne décide pas de travailler davantage ou moins simplement en consultant un simulateur d'impôt. Dans mon entourage, je ne connais personne qui réduise ses heures à cause de cela.

Les cantons protestent contre le changement de système. Il faudrait remplir 1,7 million de déclarations d'impôts supplémentaires. Un monstre de bureaucratie?

KB: La charge fiscale pour les contribuables reste inchangée. Il me semble que nous faisons les lois pour le peuple, pas pour l'administration fiscale. A court terme, il s’agira d’un effort de conversion ponctuel, pour lequel ils disposent de six ans, et une grande partie des procédures peut être numérisée. Il est inadmissible que les directeurs financiers et les agents du fisc s’opposent à une fiscalité plus juste sous prétexte d’un surcroît de travail initial.

PMB: Nous sommes au moins d’accord sur ce point! Nous aussi, nous faisons les lois pour le peuple. C’est pourquoi nous soutenons un modèle qui ne crée pas de nouvelles injustices. De plus, ces 1,7 million de déclarations fiscales représentent une charge administrative considérable. Il faudrait recruter entre 1000 et 1700 agents du fisc supplémentaires, soit une masse salariale totale de plus de 200 millions de francs.

Philipp Matthias Bregy, votre électorat semble lui aussi trouver que l'imposition individuelle est une bonne idée. Selon le dernier sondage, 62% veulent l'approuver.

Lorsque je discute avec la base, je perçois un tout autre pouls. Je suis optimiste.

En cas de oui, retirerez-vous votre initiative?

La question ne se pose pas encore. D'ici le 8 mars, nous allons d'abord montrer qu'il existe un meilleur modèle pour tous et qui, en outre, abolit de manière conséquente la pénalisation du mariage.