Les Vert-e-s disent oui à l’imposition individuelle

A Coire, les Vert-e-s ont approuvé l'imposition individuelle, favorisant l'égalité fiscale entre conjoints. Ils ont rejeté l'initiative «200 francs, ça suffit!» et soutiennent le contre-projet sur l'argent liquide.

ATS Agence télégraphique suisse

Samedi, à Coire, les Vert-e-s ont clairement rejeté l'initiative «200 francs ça suffit!», visant à réduire le montant de la redevance SSR. Ils ont en revanche dit «oui» à l'imposition individuelle. Les délégués se sont également prononcés contre l'initiative sur l'argent liquide, mais ont soutenu le contre-projet.

L'imposition individuelle a été clairement approuvée. Elle garantit que tous les conjoints soient traités de manière égale par l'administration fiscale. «Cela permettrait notamment aux femmes et aux mères d'être plus indépendantes financièrement et de bénéficier d'une meilleure prévoyance vieillesse», a déclaré la conseillère nationale (SG).

Trois votations le 8 mars

Les délégués se sont ensuite également prononcés clairement contre l'initiative «200 francs, ça suffit!», que le parti qualifie d'initiative «anti-SSR». Il serait dangereux de réduire autant le budget de la SSR alors que de fausses informations inondent le monde. «Nous avons besoin d'informations et de débats équilibrés dans toutes les régions du pays», a déclaré Michael Töngi, conseiller national lucernois.

Les Vert-e-s ont également rejeté l'initiative sur l'argent liquide, mais soutiennent la contre-proposition élaborée par le Conseil fédéral et le Parlement. Les électeurs se prononceront sur ces trois projets le 8 mars prochain. Le même jour, l'initiative sur le fonds climat, lancée par les partis de gauche, sera également soumise au vote.